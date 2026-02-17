Asesinato de Carlos Manzo: Detienen a Otras 3 Personas Vinculadas con Homicidio del Alcalde
El alcalde de Uruapan fue asesinado en noviembre de 2025, durante un ataque en el marco de Día de Muertos
Autoridades de Michoacán confirmaron hoy, 17 de febrero de 2026, que fueron detenidas otras 3 personas, vinculadas con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.
De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, las detenciones se ejecutaron el fin de semana.
Información en desarrollo...