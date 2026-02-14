Grecia Quiroz Acusa que Quieren Enjuciarla Políticamente Tras la Muerte de Carlos Manzo

En un mensaje publicado en sus redes sociales este sábado, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, denunció que actores desconocidos ahora intentan “enjuiciarla políticamente” y callar su voz, tras haber logrado silenciar a su esposo.

Con un tono enfático, Quiroz aseguró que quienes la atacan no han buscado justicia para los “verdaderos asesinos de Carlos Manzo”, algo que dijo que “el pueblo sabe”.

No les bastó con callar a Carlos, ahora lo quieren hacer conmigo. Hoy quieren enjuiciarme políticamente. Hoy quieren callar una voz.

"Si Los Perros Ladran, es Señal de que Vamos Muy Bien": Grecia Quiroz

Recordó que el movimiento que encabezaban nació del dolor, pero también de la dignidad, y citó una frase atribuida a Manzo acerca de los tres posibles destinos del movimiento: la muerte, la cárcel o el éxito. Quiroz enfatizó que, pese a todo, siguen “firmes, de pie, caminando hacia ese éxito que representa la justicia para nuestra gente”.

No es de una sola persona

La alcaldesa afirmó que el movimiento no pertenece a una sola persona, sino al pueblo, y que por eso quienes intentan detenerlo ahora “no se conformaron con arrebatarles a Carlos… ahora quieren matar el movimiento”. Señaló posibles motivos detrás de esos intentos: falta de apoyo numérico, desesperación o el reconocimiento de que “la historia ya cambió”.

Detienen a Yesenia 'N', Secretaria Particular de la Alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz

En su mensaje, Quiroz aseguró que quienes pretenden volver al poder quieren hacerlo para continuar con prácticas que –según ella– perjudican a la población: extorsión, robo e intimidación. Sin embargo, aseguró que “no lo van a lograr”, porque “la gente ya despertó, ya sabe quiénes son y cómo son”.

Reafirmó que, aunque la enjuicien, la destituyan, la encarcelen o intenten callarla, el movimiento no se detendrá: “pase lo que pase conmigo, sepan que siempre estaré con el pueblo de Uruapan”.

Historias recomendadas:

Se Ofreció a Marx Arriaga Representar a México en País de AL Antes de Destitución: Delgado

Identifican Cuerpos Hallados en Camioneta Abandonada en Navolato; Era Una Familia Desaparecida



