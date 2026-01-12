Grecia Quiroz Reacciona a Captura de Funcionario Ligado al Asesinato de su Esposo Carlos Manzo

Grecia Quiroz expresó sentir rabia, impotencia y coraje tras la detención de Samuel “N”, quien era el encargado de Relaciones Públicas y Protocolo de su esposo Carlos Manzo, asesinado en un evento público el pasado 1 de noviembre de 2025.

En conferencia de prensa, Quiroz aseguró que nunca imaginó que esta persona pudiera estar vinculada con los hechos que derivaron en el homicidio de su esposo.

“Yo no creía que él (Samuel ‘N’) fuera parte de lo que pasó. En mi persona hay rabia, impotencia y coraje. Quienes han sido traidores, ustedes lo han visto, dónde están en este momento. No pertenecen al movimiento”, declaró en conferencia de prensa.

Calificó como “muy desagradable” lo ocurrido, al recordar que Carlos Manzo le brindó su confianza y la oportunidad de demostrar su compromiso a través del trabajo. “Desafortunadamente, lo que demostró fue una traición”, agregó.

Quiroz subrayó que Samuel “N” no formaba parte del Movimiento del Sombrero que encabezó su esposo desde el inicio. Aclaró que no participó en las campañas ni en el trabajo territorial previo al triunfo electoral. “Él no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Llega al ayuntamiento una vez que ya se gana”, explicó.

La viuda del alcalde recordó que Samuel “N” se presentó como originario de la Ciudad de México y que su incorporación al gobierno municipal se dio tras mostrar su currículum.

“Yo estaba presente en esa ocasión. Él trabajaba anteriormente en la Cámara de Diputados, era asesor de un diputado del PRI, y esa fue la carta de presentación que él dio”, detalló.

Grecia Quiroz reiteró su exigencia de justicia y afirmó que confía en que las autoridades esclarecerán el crimen y sancionarán a todos los responsables.

