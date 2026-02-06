Investigación por Homicidio de Carlos Manzo No Está Cerrada: García Harfuch Irá Hoy a Uruapan

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que la investigación por el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo no está cerrada y anunció que acudirá a Uruapan hoy, 6 de febrero de 2026.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Michoacán, el funcionario federal expuso que el compromiso es que siga habiendo detenciones por este caso, por lo que se agotarán todas las líneas de investigación.

Hoy, por instrucciones de la presidenta, yo me voy a reunir después de aquí, al mediodía, en Uruapan, con la presidenta municipal, con la señora Grecia (Quiroz), también para comentar de los avances que tenemos y ver cualquier inquietud que ella tenga.

Investigación no está cerrada, afirma SSPC

El titular de la SSPC reiteró que la responsabilidad de las autoridades es que el crimen no quede impune, por lo que afirmó que continuarán con las detenciones.

No es una investigación cerrada, nosotros tenemos reuniones semanales con las autoridades del estado de Michoacán, para continuar avanzando. El compromiso es ese, que siga habiendo detenciones.

“Aquí mencionamos en su momento que hay otros lideres delincuenciales que son los responsables de este lamentable crimen, que no están en el estado de Michoacán y que también estamos trabajando para su ubicación”, agregó.

Móvil apunta a grupo delictivo de Jalisco

Sobre el móvil, el secretario de Seguridad federal mencionó nuevamente a la delincuencia organizada, por parte de un grupo radicado en Jalisco; “líderes que están también en Jalisco, ese fue principalmente el móvil del atentado en contra del presidente municipal”, comentó.

García Harfuch añadió que no hay ninguna línea de investigación que se descarte, sino que todas se agotarán y se trabajarán con la Fiscalía General de Justicia.

Todo el apoyo a Uruapan

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que están en contacto con la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, incluso de manera personal.

Se está trabajando en un cuartel de la policía que solicitó; y apoyando también en su secretario de Seguridad, se incorpora un miembro de la Secretaria de la Defensa Nacional, ella lo ha aprobado, y se está trabajando en distintos temas en Uruapan. Estamos en contacto con ella y lo que necesite Uruapan.

La mandatara nacional informó que también ha recibido en la Ciudad de México a empresarios de Uruapan. “Y también en su momento iremos a Uruapan, tienen todo el apoyo de la presidenta”, sostuvo.

