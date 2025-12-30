Detienen y Procesan Alejando Baruc ’N', Presuntamente Relacionado con Asesinato de Carlos Manzo

Alejandro Baruc ’N’ fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de posesión de arma de fuego y narcomenudeo, informó hoy, 30 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Michoacán; el sujeto esta presuntamente relacionado con el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan.

De acuerdo con las autoridades, Alejandro Baruc ’N’ fue detenido el 23 de diciembre de 2025, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaria de Seguridad Pública de Michoacán en posesión de 11 cartuchos para arma de fuego, marihuana y metanfetamina.

Detención de Alejandro Baruc 'N' fue legal

Alejandro Baruc ’N’ fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, que integró la Carpeta de Investigación y lo llevó ante el Juez de Control que calificó de legal la detención y lo vinculó a proceso.

El juez dictó prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de la investigación.

La Fiscalía de Michoacán subrayó que continúa con las investigaciones en virtud de que existen indicios que relacionan a Alejandro Baruch ’N’ en el homicidio de Carlos Manzo.

