Grecia Quiroz Confirma Otro Detenido por Asesinato de su Esposo Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan

Grecia Quiroz, la viuda y alcaldesa de Uruapan, indicó que le reportaron la detención de otra persona presuntamente implicada en el asesinato de su esposo Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, durante las celebraciones de Día de Muertos.

Detuvieron a una persona más que estuvo implicada en el grupo de WhatsApp

Sin embargo, apuntó que hasta el momento no ha tenido un acercamiento con el fiscal, pero que espera suceda en los próximos días.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la nueva detención ni se ha revelado la identidad del presunto involucrado.

Fue a través de un chat que se planeó el ataque contra el alcalde de Uruapan

Como parte de las investigaciones, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dio a conocer en noviembre pasado el contenido de un chat en el que se organizó, en tan solo 2 horas con 15 minutos, el asesinato de Carlos Manzo.

De acuerdo con las investigaciones, se identificó que Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, coordinaba a los integrantes de una célula delictiva mediante una aplicación de mensajería, desde la cual emitía instrucciones directas para vigilar al alcalde, seguir su ruta y ejecutar el ataque, incluso si ese día se encontraba acompañado de su esposa e hijos.

García Harfuch confirmó que, luego de que fueron localizados sin vida a Fernando José “N” y Ramiro “N”, uno de ellos menores de edad, el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho, fueron hallados los teléfonos móviles de ambos, en los cuales se descubrió el chat.

