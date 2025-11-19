¿Quién es 'El Licenciado'? Uno de los Autores Intelectuales del Asesinato de Carlos Manzo

Luego de la detención de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, edil de Uruapan, y principal operador de la célula delictiva encargada del ataque, reveló que su jefe es Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Quién es “El Licenciado” quien coordinó en un chat el asesinato de Carlos Manzo?

Este miércoles 19 de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención en Morelia, Michoacán, de uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se trata de Jorge Armando "N", apodado "El Licenciado", quien, de acuerdo con las investigaciones, coordinó desde un chat la ejecución del edil, perpetrada la noche del pasado 1 de noviembre de 2025.

Cronología de cómo coordinó “El Licenciado” la ejecución de Carlos Manzo

1 de noviembre de 2025

De acuerdo con la cronología presentada por el titular de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, horas antes del ataque contra Carlos Manzo, dos sujetos identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, acompañaron al agresor Víctor Manuel "N", quien fue neutralizado al cometer el homicidio.

Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", ordenó a Fernando Josué “N” y Ramiro “N” colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios.

18:35 horas

Ramiro "N" envió videos al grupo de mensajería, en los que se observa la jardinera donde fue asesinado Carlos Manzo.

19:45 horas

Los integrantes de dicho grupo refirieron que el alcalde de Uruapan ya se encontraba en el Festival de Velas y que transmitía en vivo por redes sociales.

20:00 horas

Ramiro "N" indicó a sus cómplices que las autoridades tenían sometido al tirador, y que a Carlos Manzo lo estaban atendiendo. También compartió un video del lugar momentos después de la agresión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que Jorge Armando "N" advirtió a los sicarios que dispararan a Carlos Manzo aun cuando estuviera acompañado. Les dijo que no debía haber detenidos.

