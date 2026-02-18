Fuerte Incendio en Estado de México Hoy: ¿Regresa la Contingencia Ambiental en CDMX?

Un fuerte incendio se registró hoy, 18 de febrero de 2026, en Estado de México; aquí te informamos si se puede activar nuevamente la contingencia ambiental, en la Ciudad de México (CDMX).

Incendio en Estado de México

La tarde de este miércoles, se incendiaron pastizales en el municipio de Zinacantepec, donde la enorme y densa columna de humo impidió la visibilidad.

De acuerdo con el C5 de Estado de México, el incendio se registró en la calle Camino Hacienda a la Barbosa, en la colonia La Barbosa.

Por la densa columna de humo, el C5 pidió extremar precauciones y evitar la zona.

¿Podría regresar la contingencia ambiental hoy?

La Ciudad de México y Estado de México atravesaron por tres días consecutivos de contingencia ambiental por ozono, que se levantó la tarde del martes, sin embargo, la medida ambiental podría regresar si se rebasan las 150 ppb, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Ante la temporada de ozono 2026, la CAMe explicó que las condiciones meteorológicas adversas podrían provocar muy mala calidad de aire, lo que deriva en contingencia ambiental.

El calor, es otro de los factores que promueven la acumulación de contaminantes en la atmósfera.

Además, este miércoles se registró mala calidad del aire, con riesgo alto para la salud, en los municipios mexiquenses de Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, hasta el corte de las 13:00 horas del Sistema de Monitoreo Atmosférico.

Mientras que en Ciudad de México, la mala calidad de aire se registró en las alcaldías Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Tláhuac e Iztapalapa.

🔴 #AlMomento 🚨



Se registra un incendio de pastizal🔥 sobre Calle Camino Hacienda a la Barbosa, Col. La Barbosa, municipio de #Zinacantepec 📍. La visibilidad es casi nula debido a la densa columna de humo 💨🌫️.



Pedimos extremar precauciones ⚠️ y evitar la zona para no… pic.twitter.com/S0rScHxqED — C5 Estado de México (@C5Edomex) February 18, 2026

