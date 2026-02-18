Sheinbaum Va Contra Pensiones Millonarias de Exfuncionarios con Reforma Constitucional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que enviará al Congreso una reforma constitucional en materia de pensiones millonarias.

En la conferencia mañanera de hoy, 18 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo detalló que la iniciativa de reforma constitucional busca eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza, de distintas instituciones del Gobierno federal.

Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló que hay jubilados de Luz y Fuerza del Centro que reciben una pensión de entre 100 mil pesos y un millón de pesos mensuales.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT