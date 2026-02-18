Sheinbaum Va Contra Pensiones Millonarias de Exfuncionarios con Reforma Constitucional
Tan solo en Luz y Fuerza del Centro, algunos trabajadores jubilados reciben pensiones hasta un millón de pesos mensuales, según la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que enviará al Congreso una reforma constitucional en materia de pensiones millonarias.
En la conferencia mañanera de hoy, 18 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo detalló que la iniciativa de reforma constitucional busca eliminar los privilegios en las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza, de distintas instituciones del Gobierno federal.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, reveló que hay jubilados de Luz y Fuerza del Centro que reciben una pensión de entre 100 mil pesos y un millón de pesos mensuales.
