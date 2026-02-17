Caso Elena Liliette: Familia se Entera 9 Años Después de Muerte de Mujer Desaparecida en CDMX

Elena Liliette, de 33 años de edad, desapareció en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, y fue hallada sin vida en Tlaxcala tan solo unos días después, sin embargo, las autoridades notificaron a su familia casi 9 años después. “Hay negligencia”, dicen los seres queridos.

De acuerdo con la madre de la joven de entonces 33 años de edad, Elena López, su hija fue vista por última vez la mañana del 20 de julio de 2017 en inmediaciones de Tlalpan; a partir de ese momento comenzó una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Mi hija tenía que estar en un lugar digno, en cambio estaba en una fosa común

La señora Helena refiere que las autoridades aseguraban que estaban haciendo diversas labores de investigación para dar con su hija; de hecho, tenían una “colaboración” las fiscalías de CDMX y Tlaxcala y hasta se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por información que llevara a dar con la joven.

Hubo colaboraciones que hasta ahora por cómo lo hicieron, yo lo dudo. Porque pidieron colaboración a la CDMX y negaron que la estuviéramos buscando, que mi hija tuviera una ficha de desaparición, dijo

La familia de Elena Liliette, casi 9 años después, recibió una llamada por parte de las autoridades de Tlaxcala para informarles que ya la habían localizado… Estaba en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) local.

Me notifican ocho años, 5 meses y tres semanas después, cuando mi hija fue encontrada (sin vida) el 13 de agosto del 2017. La ingresan al Semefo de Tlaxcala en calidad de desconocida

¿Qué exige la familia de Elena Liliette?

El caso de Elena Liliette ha provocado mucho enojo y frustración en sus seres queridos y colectivos de madres buscadoras, debido a que las omisiones e irregularidades en la investigación solo dañaron a una familia.

Hay negligencia por parte de Tlaxcala y de la CDMX. En el caso de mi hija han cometido muchas negligencias y omisiones

Las hijas de Elena Liliette han crecido sin saber nada de su madre. Una de ellas asegura que su mamá era una gran mujer y que siempre les dio todo:

Ella nos daba todo, siempre estaba al pendiente

Ahora la familia de Elena espera que les entreguen su cuerpo para llevar a cabo los servicios funerarios para despedirla dignamente. En tanto, exigen a las autoridades que hagan su trabajo y no permitan más casos como este.

Lo único que quiero es proteger a mis nietas, yo lo único que pido es que no haya más muertos y criaturas en orfandad

