De Tos a Ardor de Garganta: Así Afecta a tu Salud la Contingencia Ambiental

Una contingencia ambiental es la alerta máxima que se establece por los altos niveles de contaminantes en el Valle de México, por lo que se le pide a la población evitar hacer actividades al aire libre por las afectaciones a la salud que ello implica, pero, ¿cuáles son todos los síntomas y cómo se presenta según el contaminante?

En los últimos días la Ciudad de México y el Estado de México han registrado mala calidad del aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) adelantó que se esperaban días complejos en materia ambiental debido a que las condiciones atmosféricas no serían favorables.

Lo anterior, porque las altas temperaturas en combinación con la falta de viento y lluvia, generan una “estabilidad atmosférica”, lo que no permite que el aire se limpie y que básicamente se convierta en una “trampa” para los contaminantes, es decir, que las partículas contaminantes que queden estancadas en la ciudad.

Debido a esto, en la población se presentan diversas afectaciones a la salud, principalmente al sistema respiratorio.

Los especialistas señalan que la contaminación del aire tiene muchos efectos en la salud, que van desde irritaciones leves hasta el desarrollo de graves enfermedades.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señala que la contaminación es un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida, por lo que las actividades humanas son clave en ello, debido a las emisiones de gases, vapores, polvos y partículas.

¿Cómo afecta la contaminación ambiental a la salud?

Ahora bien, aunque hay síntomas que pueden ser distintos en cada persona, hay algunos que se pueden presentar en la mayoría de las personas durante una contingencia ambiental, tales como:

Irritación en los ojos y vías respiratorias

Empeoramiento del asma y enfermedades pulmonares

Aumento en la presión arterial

Riesgo de eventos cardiovasculares

De hecho, el Dr. José Agustín García Reynoso, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo a UNAM Global que las partículas finas pueden penetrar profundamente en los pulmones y con ello vienen otras afectaciones.

Las partículas finas pueden penetrar profundamente en los pulmones, afectar los alvéolos y aumentar la carga de trabajo del corazón. En personas con padecimientos previos, la exposición puede desencadenar complicaciones graves

