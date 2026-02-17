Choque entre Tráileres Provoca Caos Vial en la Chamapa-Lechería en Edomex; Así Pasó el Accidente

Un choque entre dos tráileres en la autopista Chamapa-Lechería ha provocado severo caos vial en las inmediaciones del Estado de México; así ocurrió la emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en los alrededores de Ciudad López Mateos, cuando las unidades, una con cabina y la otra con plataforma, se impactaron de costado a la altura del kilómetro 10, cerca de la caseta de Nicolás Romero.

Debido al golpe entre los camiones, quedaron prácticamente en medio de la vialidad, por está razón es que no hay paso con dirección a Lechería y Tultitlán. Los servicios de emergencia laboran en la zona para retirar a los tráileres.

Video: Tráileres Chocan en Autopista Chamapa-La Venta: Así se Ve Desde el Aire

¿Cómo ocurrió el choque entre tráileres en la Chamapa-Lechería?

Los testigos indicaron que el choque entre los tráileres ocurrió cuando la unidad de plataforma con doble remolque venía de un retorno y trató de incorporarse a los carriles centrales, sin embargo, al realizar la maniobra el conductor no se percató de que otra unidad estaba por pasar.

Esto ocasionó que ambos chocaran y posteriormente una de las unidades fue lanzada a la malla metálica y arrastrada un par de metros más.

El accidente en la Chamapa-Lechería provocó filas enormes de autos, la cual algunos conductores señalaron que tenían varados en el tráfico hasta dos horas.

Las personas que trabajan en zona esmeralda van caminando y perdieron su pasaje, relató un afectado en redes sociales

Algo se debe hacer ya en esa autopista, la cantidad de accidentes por choques es impresionante, dijo otro

Se reportó que las grúas especiales llegaron a la zona del accidente para hacer el retiro de los tráileres dañados y así permitir el avance vehicular en la Chamapa-Lechería.

