Niños se Intoxican tras Comer Tamales con Fentanilo en Puebla; una Niña Está Delicada
Los niños se intoxicaron luego de comer tamales que contenían fentanilo en Huauchinango, Puebla, por lo que las autoridades ya investigan el caso; una menor sigue hospitalizada
Al menos 7 niños se intoxicaron con tamales contaminados con fentanilo en el municipio de Huauchinango, Puebla; esto sabemos del caso.
De acuerdo con los primeros reportes, los menores consumieron los alimentos en un puesto ambulante de la localidad; sin embargo, después de un tiempo comenzaron a sentirse mal, aseguró el IMSS-Bienestar.
Los menores cuyas edades oscilan entre los 2 y 11 años, fueron ingresados al Hospital General del Municipio, indicó
Las autoridades sanitarias informaron que los pequeños presentaron síntomas relacionados con una “intoxicación alimentaria” derivada del consumo de tamales.
¿Qué pasa con los niños intoxicados con tamales con fentanilo?
Asimismo, indicaron que según el parte médico más reciente, seis de los pacientes fueron estabilizados y dados de alta, debido a que mostraron evolución favorable, no obstante, una niña continúa bajo observación.
Una niña de 10 años continúa hospitalizada bajo observación médica
Lo anterior, porque de acuerdo con el IMSS-Bienestar, los estudios toxicológicos arrojaron resultado positivo a fentanilo.
Los estudios toxicológicos arrojaran resultado positivo a fentanilo
Por está razón, se dio aviso a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo es que el fentanilo llegó a los tamales que se comercializaban en un puesto de Huauchinango, Puebla.
¿Qué es el fentanilo?
El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, su diseño originalmente fue para manejar el dolor crónico o terminal en pacientes, para que tengas un panorama más completo, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina.
Además, se considera que una dosis mínima es letal, ya que 2 miligramos podría ser mortal para una persona. Los síntomas que puede experimentar una persona que tiene una sobredosis de fentanilo son:
- Pupilas muy pequeñas
- Respiración lenta, débil
- Pérdida de conocimiento o mucho sueño
- Piel fría, húmeda o de color azul
