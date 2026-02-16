Sarampión en CDMX: Habrá Macrocentros de Vacunación, ¿Dónde y en Qué Horarios Funcionarán?

Las vacunas contra sarampión en CDMX, seguirán al alcance de toda la ciudadanía, ahora también se aplicarán en macrocentros de vacunación; estos son los detalles.

El brote de sarampión tiene en alerta a las autoridades y a la población, ya que se trata de un virus con alto índice de contagio, por lo que su transmisión es bastante rápida y la medida para hacerle frente es la vacunación. De acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estas acciones se reforzarán.

Con el fin de facilitar el acceso de la población y ampliar la cobertura, aseguró

La mandataria recordó que en las 16 alcaldías se han instalado módulos de vacunación con la finalidad de que todas las personas puedan acudir. De hecho, algunos de ellos brindan servicio en horarios nocturnos para que aquellos que trabajan durante todo el día, también puedan completar su esquema de vacunación.

La idea es cortar con las cadenas de contagio y evitar que el brote de sarampión se siga extendiendo. Actualmente las alcaldías con más casos confirmados de sarampión son:

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Iztacalco

Coyoacán

Iztapalapa

¿Dónde estarán los macrocentros de vacunación contra sarampión en CDMX?

Las autoridades señalaron que trabajan en la organización de los macrocentros de vacunación contra sarampión, con el objetivo de atender a más personas a la vez y por más tiempo.

Para que en la ciudad podamos tener algunos macrocentros, como es el caso de la Central de Abasto (CEDA)

Brugada refirió que se prevé que sean entre cinco y seis macrocentros de vacunación contra sarampión, los cuales estarán ubicados en lugares estratégicos en materia de movilidad y de alternativas viales.

En lugares clave, donde la gente pueda estacionarse, pueda tener condiciones de ser atendidos

Los macrocentros de vacunación contra sarampión estarán listos la próxima semana.

La próxima semana vamos a empezar con los macrocentros de vacunación y les estaremos informando

¿Por qué es importante vacunarse contra el sarampión?

El sarampión es considerado un virus muy contagioso. De hecho, su carga viral es más fuerte que la del COVID. Para que tengas mayor panorama de esto, aquí te presentamos cómo son los contagios en cada enfermedad:

Un paciente con COVID puede contagiar hasta 4 personas

puede contagiar hasta Un paciente con sarampión puede contagiar de 15 a 16 personas

El virus del sarampión puede permanecer en el ambiente o superficies hasta dos horas activo. Es decir, si una persona no vacunada ingresa a una habitación y/o toca un objeto donde está presente el virus, tiene un 90% de probabilidades de contagiarse.

