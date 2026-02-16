CCH Oriente: Alumna es Agredida y Apuñalada Afuera de Plantel; Compañeros Piden Justicia

Los alumnos del CCH Oriente de la UNAM piden justicia y más seguridad, luego de que una de sus compañeras fuera víctima de agresiones cerca del plantel, por lo que piden la intervención de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque a la estudiante fue reportado el 13 de febrero a las 19:20 horas, cerca de la Puerta 3, cuando fue interceptada por un sujeto que intentó quitarle sus pertenencias. La joven se resistió al atraco y entre el forcejeo, el hombre la tocó sin su consentimiento en varias partes del cuerpo.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Diego "N", Adolescente que apuñaló a Jeremy en Secundaria de Tláhuac, CDMX

Además, la hirió con una navaja en varias ocasiones y posteriormente huyó. La alumna logró ponerse a salvo y pidió ayuda al personal del CCH Oriente, que de inmediato le brindó los primeros auxilios.

Se le brindó la atención oportuna a una alumna derivado de un incidente al exterior del Colegio, indicó el CCH Oriente

Asimismo, se informó que la Comisión Local de Seguridad del plantel activó los respectivos protocolos.

La alumna se encuentra bien y se le está brindando acompañamiento con la Unidad Jurídica del plante para acudir ante las autoridades y hacer la denuncia correspondiente

Video: Estudiantes del CCH Oriente Evalúan Paro por Falta de Seguridad en el Plantel

¿Habrá paro en el CCH Oriente?

Luego de darse a conocer este caso de agresión en contra de una alumna del CCH Oriente de la UNAM, este lunes se realizó una asamblea para informar detalles de la situación y asimismo pedir que se implementen acciones de seguridad para salvaguardar su integridad.

Debido a que los estudiantes señalan que los alrededores son muy inseguros y que es necesaria más vigilancia, exigen que se apliquen nuevas medidas en inmediaciones de la colonia Tepalcates de la alcaldía Iztapalapa, hasta el momento continúa el diálogo con las autoridades educativas al interior del plantel del CCH Oriente.

Será el resultado de las negociaciones el que determine si las clases se realizarán con normalidad este martes 17 de febrero de 2026.

Historias recomendadas:

EPP