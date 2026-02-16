¿Qué Pasó en la México-Toluca? Reportan Cierre de Carretera en Ambos Sentidos

La carretera México-Toluca hoy presenta intensa carga vial luego de un accidente de una pipa de doble remolque, por lo que automovilistas reportan filas kilométricas debido al cierre en ambos sentidos de la vialidad; estos son los detalles.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron a la altura de los Go-Carts, por lo que desde ese punto está la unidad de carga atravesada en el carril de extrema derecha. Sin embargo, debido a que ocupa gran parte de la carretera y el peligro que representa por transportar combustible, se ha cerrado de manera parcial la circulación..

Al lugar se dirigen servicios de emergencias para verificar la situación y realizar las labores para retirar la pipa accidentada.

¿Cómo ocurrió el accidente en la México-Toluca hoy?

Según los primeros reportes, al camión cisterna con aproximadamente 74 mil litros de combustible presuntamente se le desprendió uno de los contenedores, el cual quedó atravesado en la México-Toluca. Los conductores señalan que el caos vial es severo, por lo que la circulación es lenta en ambos sentidos.

Las autoridades determinaron impedir el paso de autos en al menos un kilómetro a la redonda, ya que se llevan a cabo las maniobras para sacar el combustible de los contenedores dañados y posteriormente colocarlo en otras unidades.

Debido a que las complicaciones se encuentran a la altura de Cruz Blanca, el tránsito es desviado por la zona de Acopilco, no obstante, se recomienda evitar la zona. En tanto, la autopista México-Toluca reporta buen avance.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo se llevarán las tareas para retirar a la pipa siniestrada, así como las primeras investigaciones para determinar cómo ocurrió el accidente.

