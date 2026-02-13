Sarampión CDMX: Salud Aclara que Primera Muerte por Virus Fue un Bebé de 3 Meses y no una Niña

El brote de sarampión en CDMX ya ha cobrado una vida, la víctima mortal es un bebé de tres meses y no una niña de 14 meses como anteriormente había informado la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; así aclararon el error.

El 10 de febrero las autoridades informaron sobre la primera muerte por sarampión en la capital. Ese día indicaron que se trataba de una niña de 14 meses de edad, cuyo deceso fue producto de complicaciones causadas por el virus.

Noticia relacionada: ¿Cómo Ubicar desde el Celular el Módulo de Vacunación contra el Sarampión Más Cercano en CDMX?

Dicho fallecimiento ocurrió en diciembre de 2025, cuando en la ciudad se habían confirmado 46 casos acumulados; sin embargo, no fue hasta este año cuando se notificó la muerte

La razón por la que no se informó en diciembre de 2025 es que no se certificó como sarampión hasta el día de ayer. Es un proceso que tiene que hacer la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología, etcétera, dijo en conferencia de prensa la secretaria de Salud local, Nadine Gasman Zylbermann

Durante este encuentro con medios, Gasman Zylbermann refirió que se trataba de una niña de 14 meses.

Sin embargo, hoy 13 de febrero, volvió a hacer una corrección sobre la primera muerte por sarampión en CDMX. No fue una niña de 14 meses, fue un niño de 3 meses:

Una defunción, desafortunadamente, de un niño de 3 meses que ocurrió el 30 de diciembre, pero que la dictaminación de que fue un caso de sarampión se hizo postmortem y se informó el 10 de febrero... (Interrumpe Brugada para pedirle que aclare el error)... ¿Qué? Sí. En la conferencia anterior, yo hice el error de decir que era una niña de 14 meses, fue una confusión mía

Asimismo, la titular de la Secretaría de Salud de CDMX, aprovechó el espacio para desmentir una segunda muerte por sarampión en la ciudad.

(Brugada le dice ‘Lo que dijo el secretario de salud’) Ah sí, el secretario de salud (David Kershenobich) habló de dos defunciones, pero tenemos 1 defunción

Video: Vacunación contra Sarampión CDMX Ubicación Horarios Módulos Nocturnos

¿Cuáles son las alcaldías donde hay más casos de sarampión en CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron sobre las alcaldías que presentan el mayor número de casos confirmados de sarampión y, aunque pidieron no estigmatizar a las personas que viven, estudian o laboran en esas zonas, mencionaron la lista:

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión tiene una alta carga viral y su transmisión es muy rápida. Una persona se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire.

Los síntomas del sarampión son:

Fiebre que puede alcanzar 40°C

Tos

Nariz “moqueante”

Conjuntivitis (ojos rojos)

Puede desarrollarse neumonía

Aparición de manchas en la piel

Además, el uso de cubrebocas, filtros sanitarios o sana distancia no es suficiente para evitar el contagio. La única medida que evita por completo el contagio de sarampión es la vacunación.

Historias recomendadas:

EPP