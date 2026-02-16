¿Cuántas Contingencias se Esperan este 2026 en CDMX y Edomex?: Temporada Febrero a Junio

La temporada de contingencias ambientales apenas comienza, por lo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer el número de altertas por altos niveles de contaminantes que se esperan para este 2026.

Durante el seminario "Perspectivas científicas de la temporada de ozono 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM)", los especialistas aseguraron que las condiciones climatológicas serán clave para la formación de estas emergencias ambientales.

Debido a que se pronostican menos lluvias en comparación con el año pasado, sin embargo, las condiciones atmosféricas no serán tan complejas como las registradas en el 2024.

Además, durante febrero a junio se presenta la temporada seca-caliente, la cual se convierte en prácticamente una “trampa” para los contaminantes. Lo anterior, porque se presenta una “estabilidad atmosférica”, donde no se presentan ni vientos fuertes ni lluvias que ayuden a “limpiar el aire”; entonces, las partículas contaminantes se quedan estancadas en la ciudad.

Sin la presencia de aire, los contaminantes que producen los autos e industrias se acumulan a nivel del suelo, en donde los respiramos en su totalidad. De ahí la importancia de que al activar la contingencia ambiental se apliquen medidas restrictivas para evitar más emisiones de contaminantes.

Una de ellas es el Doble Hoy No Circula, pero también se pide a la población tomar diversas acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire, tales como:

No fumar, especialmente en espacios cerrados

Recargar gasolina después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas

Reducir el uso de gas

Bañarse en máximo 5 minutos

Cocinar con recipientes tapados

Evitar el uso de aerosoles, pinturas, aromatizantes o solventes

¿Cuántas contingencias ambientales se prevén para el 2026?

Según la CAMe, se estima que para la temporada de febrero a junio se presenten entre 5 y 11 contingencias ambientales por ozono.

Pero ojo, porque se espera que los meses más complicados sean marzo, abril y mayo, ya que el calor es más intenso y la temporada de lluvias todavía es lejana.

De acuerdo con el portal de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, hasta el momento, ya se han activado cuatro contingencias ambientales.

