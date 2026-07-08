Diabetes Tipo 2 Podría Anticiparse con Años de Antelación en la Microbiota Intestinal

Científicos han señalado que el tipo de bacterias presentes en la microbiota intestinal son un indicador del riesgo de padecer diabetes tipo 2

Prueba de azúcar en la sangreDiabetes tipo 2 se puede anticipar en la microbiota intestinal. Foto: Reuters

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¿Sabías que tu microbiota intestinal puede predecir la diabetes tipo 2 años antes? Científicos suecos descubren bacterias clave que podrían cambiar el futuro de la prevención.

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