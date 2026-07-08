Diabetes Tipo 2 Podría Anticiparse con Años de Antelación en la Microbiota Intestinal

Un análisis de la microbiota intestinal puede anticipar la aparición de la diabetes tipo 2 años antes de que se desarrolle. Así lo señalan investigadores de la Universidad Tecnológica Chalmers, en Gotemburgo, Suecia.

El vínculo entre la microbiota y la diabetes tipo 2

Nuestro cuerpo no solamente agrupa a las células que llevan nuestro ADN. También incluye a una amplia gama de microorganismos que viven en nuestra piel, nuestra boca y nuestros intestinos.

Los microorganismos de esta última sección de nuestro sistema digestivo, la llamada microbiota intestinal, se han convertido en un protagonista indiscutible en la investigación médica en los últimos años. La microbiota ha demostrado tener un papel crucial en procesos lejanos a nuestro intestino, como lo es nuestro estado de ánimo.

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Ahora, científicos de la Universidad Tecnológica Chalmers han encontrado un vínculo entre los microorganismos de nuestro intestino y las fluctuaciones de nuestro metabolismo. Según el estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine, la presencia de ciertas bacterias en la microbiota intestinal sería un fuerte indicador del desarrollo futuro de diabetes tipo 2.

El descubrimiento abriría la puerta a la identificación temprana de personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, lo que permitirá implementar medidas preventivas. Al respecto, Gaël Toubon, investigador postdoctoral en ciencia de los alimentos, declaró en un comunicado:

“Nuestro estudio logró demostrar cambios en la microbiota intestinal varios años antes del desarrollo de la enfermedad. Esto podría indicar que la composición del microbioma influye en el desarrollo de la diabetes, y no al revés”.

¿Cuáles son las bacterias que se relacionan con el desarrollo de la diabetes tipo 2?

El estudio analizó las heces de 4 mil 685 adultos suecos. De todos los participantes, 383 desarrollaron diabetes tras un seguimiento promedio de cinco años. Muchos de ellos tenían denominadores comunes tempranos en su microbiota intestinal. Al respecto, Gaël Toubon dijo:

“Observamos nueve bacterias en el microbioma asociadas al riesgo de desarrollar la enfermedad. Un hallazgo muy interesante es que los hábitos alimenticios de cada persona parecen influir, determinando si ciertas bacterias intestinales son beneficiosas o perjudiciales”.

Dos bacterias que llamaron la atención de los científicos fueron:

Akkermansia muciniphila, que estaba presente en muy altos niveles, aunque se le conoce por sus beneficios para la salud.

Coprococcus catus, podría estar relacionada con la diabetes cuando su presencia en la microbiota intestinal es mínima.

Comer fibra, el arma secreta para prevenir la diabetes

El caso de la bacteria Akkermansia muciniphila es especialmente llamativo, pues en personas con dietas sanas el microorganismo se alimenta de la fibra. Los problemas comienzan cuando la ingesta de fibra no es óptima.

Según explicó Gaël Toubon, en estas circunstancias la bacteria comienza a dañar la mucosa intestinal, lo que permite la presencia de otros microorganismos que sí pueden ser nocivos:

“En condiciones favorables, esta bacteria se alimenta de la fibra que obtenemos de nuestra dieta. Pero cuando nuestra ingesta de fibra es demasiado baja, comienza a degradar la capa protectora de moco del intestino. Esto puede permitir que otras bacterias entren en contacto con la mucosa intestinal, causando inflamación y otras alteraciones metabólicas relacionadas con la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2”.