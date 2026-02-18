Sheinbaum Da Detalles de la Reforma Electoral: Plantea Reducir Sueldos de Consejeros Electorales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindó este miércoles 18 de febrero de 2026 más detalles sobre la reforma electoral que enviará en breve al Congreso de la Unión.

Durante su conferencia de prensa mañanera, adelantó que en la iniciativa se planteará, por ejemplo, que los consejeros electorales no tengan sueldos mayores que los de la presidenta.

En la Reforma Electoral sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la Presidenta, porque muchos de ellos se ampararon.

Así lo indicó la titular del Ejecutivo Federal, quien ayer comentó que la iniciativa de reforma electoral será enviada la próxima semana a los legisladores.

Con información de N+.

spb