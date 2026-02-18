Monreal Dice que No Está Asegurada Mayoría Calificada con Aliados para Aprobar Reforma Electoral

El líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que aún no está asegurada la mayoría calificada con sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, para aprobar la reforma electoral que enviará la presidenta de la República la próxima semana.

Yo no podría afirmarlo, no puedo asegurar que esté la mayoría calificada asegurada, valga la redundancia, no puedo asegurar que la mayoría calificada esté ya construida, porque ni siquiera hemos recibido la iniciativa, el contenido de la misma orientará los votos, pero lo que les he dicho y lo que les ratifico ahora es que la iniciativa que envíe la Presidenta, como llegue, Morena la va a respaldar

En entrevista el legislador precisó que si no se alcanzan los acuerdos con sus aliados para aprobar la reforma constitucional en materia electoral que requiere de 334 votos, entonces no habría reforma.

No, no, si no hay, pues no hay, como el filósofo de Güemes, si no hay consenso, pues no hay reforma, si no hay reforma, pues no hay nada

Al cuestionarle si le tocaría a él construirlos, indicó:

No va a ser fácil, porque yo tengo mis límites, nadie está obligado a lo imposible

Partido Verde

El coordinador de la bancada Verde, Carlos Puente, dijo que esperarán a la redacción final que presente la titular del Ejecutivo federal, luego de las negociaciones que han sostenido en la Secretaría de Gobernación.

Estamos atentos a que llegue la iniciativa y a revisar la redacción final que haya decidido el Poder Ejecutivo de enviar, en esa división de Poderes y en esa libertad y en esa facultad que tiene la titular del Poder Ejecutivo, sin duda habrá temas en los que tengamos una mayor coincidencia, otros en los que tengamos menos

Con información de Héctor Guerrero

