Inicio Cultura ¿Cómo Está Elena Poniatowska? Informan sobre Estado de Salud de la Escritora

¿Cómo Está Elena Poniatowska? Informan sobre Estado de Salud de la Escritora

|

N+

-

Revelan cómo se encuentra la escritora Elena Poniatowska

Elena Poniatowska, escritora durante la ceremonia Solemne en la Cámara de Senadores

Elena Poniatowska durante la ceremonia Solemne en la Cámara de Senadores en 2025. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

En redes sociales han circulado cuestionamientos sobre el bienestar de Elena Poniatowska, en N+ te compartimos qué informaron sobre el estado de salud de la escritora. 

Su fundación aclaró qué pasa con su estado de salud. 

Buenos días a tod@s, se esta corriendo la información falsa sobre Elena, ella esta perfectamente bien y goza de excelente salud.

 

 

Información en desarrollo.

 

FBPT

Última Hora
Cargando...
Inicio Cultura Estado de salud elena poniatowska como esta escritora informan sobre enfermedad