¿Cómo Está Elena Poniatowska? Informan sobre Estado de Salud de la Escritora
Revelan cómo se encuentra la escritora Elena Poniatowska
En redes sociales han circulado cuestionamientos sobre el bienestar de Elena Poniatowska, en N+ te compartimos qué informaron sobre el estado de salud de la escritora.
Su fundación aclaró qué pasa con su estado de salud.
Buenos días a tod@s, se esta corriendo la información falsa sobre Elena, ella esta perfectamente bien y goza de excelente salud.
Información en desarrollo.
