¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX este 20 de Febrero 2026

Luego de que hace unos días se activó la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es importante que sepas cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que nuevamente se active hoy, 20 de febrero de 2026.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia, el próximo reporte será a las 10:00 horas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Para dar a conocer esos datos, la dependencia se basa en el índice de la calidad del aire que consta de cinco niveles:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Recuerda que este viernes, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. Además, se prevé ambiente muy caluroso, cielo despejado y sin lluvia.

Así está la calidad del aire hoy

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, así está la calidad del aire:

A las 6:00 horas, se reporta mala calidad del aire, naranja, con nivel de riesgo alto, principalmente en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Ante la mala calidad del aire se recomienda:

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años: Reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos.

Menores de 12 años y personas gestantes: Es posible realizar actividad física moderadas al aire libre como trotar suave y moverse en bicicleta.

Población en general: es posible realizar actividades al aire libre. Si presentas síntomas toma descansos y acude al médico.

