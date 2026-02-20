¿Qué Pasó en Viaducto Tlalpan Hoy? Vuelca Tráiler con Abarrotes Rumbo a la México-Cuernavaca

¡Toma precauciones! La mañana de hoy, 20 de febrero de 2026, un tráiler cargado con abarrotes volcó sobre el Viaducto Tlalpan, a la altura de la colonia Chimalcoyoc, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas al pasar la curva del viaducto, justo donde está la división para tomar la carretera federal México-Cuernavaca, por lo que las autoridades pidieron tomar previsiones para quienes se dirigen rumbo a la capital morelense.

Volcadura de tráiler

En ese punto, un tráiler cargado con aproximadamente 20 toneladas de abarrotes volcó sobre su costado derecho.

El percance vial se registró a un lado de un predio de encierro de vehículos y de un domicilio, el cual únicamente quedó afectado del zaguán.

El conductor de la pesada unidad salió ileso y quedó bajo custodia policial en la zona.

Video relacionado: Una Camioneta Terminó Volcada por el Choque contra Microbús con Pasajeros en Puebla.

Carga vehicular

Por el accidente quedó cerrado el carril de extrema derecha del Viaducto Tlalpan, dirección a Cuernavaca, por lo que se empezó a registrar carga vehicular.

Se prevé que las afectaciones viales incrementen en las próximas horas por las labores de los servicios de emergencia, quienes harán el traspaleo de los abarrotes a otro camión de la empresa.

Mientras que, con apoyo de grúas, se trabajará para levantar el tráiler y retirarlo del sitio.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb