Volcán Kilauea Entra Nuevamente en Erupción: Video de las Enormes Fuentes de Lava 

El volcán Kilauea, que se localiza en Hawái, Estados Unidos de América (EUA), nuevamente entró en erupción y lanzó enormes fuentes de lava que causaron sensación en internet.

Y es que la lava alcanzó más de 300 metros de altura, lo cual fue captado en videos dados a conocer en los canales oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), los cuales se compartieron rápidamente en redes sociales.

Este volcán es uno de los más activos del mundo y en anteriores ocasiones ha expulsado ceniza y arrojado fuentes lava que incluso han dado la impresión de formar alas.

Video relacionado: Caída de Ceniza ante Aumento en la Actividad del Volcán Popocatépetl.

Video: Fuego vs Hielo: Impactantes Imágenes de Erupción del Kilauea y Cascada Congelada en China

El volcán más joven y activo de Hawái

Desde diciembre de 2024, este volcán ha estado en erupción intermitente dentro de la caldera de la cumbre en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

De acuerdo con el Observatorio Volcánico de Hawái, el Kilauea es el volcán más joven y activo de la isla.

Entró en erupción casi continuamente entre 1983 y 2018.

Entre 2008 y 2018, existió un lago de lava dentro del cráter Halema'uma'u, en la cima del volcán.

En 2018, experimentó la mayor erupción en la Zona de Rift.

Desde diciembre de 2020, varias erupciones en la cima han generado lagos de lava que han estado llenando lentamente la zona colapsada.

Alrededor del 90% del volcán está cubierto por flujos de lava con una antigüedad inferior a 1100 años.

Fuentes de lava

Información del USGS señala que durante los episodios eruptivos del Kilauea, las fuentes de lava han alcanzado alturas de hasta 479 metros sobre los respiraderos.

El material de las fuentes de lava, llamado tefra, se deposita cerca de los respiraderos y las partículas más finas pueden ser transportadas a favor del viento.

Según datos del observatorio, tefra es el término que designa cualquier material volcánico que entra en erupción y viaja por el aire antes de tocar tierra; incluye partículas muy pequeñas, como la ceniza volcánica, así como rocas ligeras y espumosas llenas de agujeros (reticulita), rocas más robustas (escoria volcánica), fragmentos más grandes llamados bombas y filamentos omnipresentes de vidrio volcánico.

Tan solo el pasado 24 de enero de 2026, el volcán lanzó una fuente de lava de 450 metros de altura, que equivale a un volumen de lava de 10.6 millones de metros cúbicos.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb