Erupción en Forma de Ala: Video de la Lava que Salió del Volcán Kilauea

El volcán Kilauea, ubicado en Hawái, Estados Unidos de América (EUA), registró una nueva erupción que dio la impresión de formar una impactante ala, por lo que rápidamente causó sensación en redes sociales.

Se trató de dos fuentes de lava simultáneas que alcanzaron una altura de más de 450 metros, un fenómeno que se pudo observar varios kilómetros a la redonda.

En redes sociales se difundieron videos de la erupción y de inmediato se viralizaron; los usuarios destacaron que las fuentes de lava parecían un ala.

Kilauea, de los volcanes más activos

Desde diciembre de 2024, este volcán ha registrado múltiples episodios eruptivos de distintas magnitudes, por lo que se ha convertido en uno de los más activos del mundo.

De acuerdo con el Observatorio Volcánico de Hawái, el Kilauea es el volcán más joven y activo de la isla.

Entró en erupción casi continuamente entre 1983 y 2018.

Entre 2008 y 2018, existió un lago de lava dentro del cráter Halema'uma'u, en la cima del volcán.

En 2018, experimentó la mayor erupción en la Zona de Rift.

Desde diciembre de 2020, varias erupciones en la cima han generado lagos de lava que han estado llenando lentamente la zona colapsada.

Alrededor del 90% del volcán está cubierto por flujos de lava con una antigüedad inferior a 1100 años.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, en el último mes y medio, se produjeron los episodios 34, 35 y 36 de fuentes de lava en la cumbre del Kilauea.

En varios de ellos se han apreciado las dos fuentes de lava que semejan un ala.

Geólogos se acercan al borde sur del cráter Halema'uma'u para realizar observaciones del episodio 36 en la cima del Kīlauea el 9 de noviembre 2025. Foto: USGS

Con información de N+.

