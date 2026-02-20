En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Así Avanzan las Obras por el Mundial 2026

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se trabaja contra reloj para terminar la remodelación y modernización de su infraestructura antes de que arranque el Mundial de futbol que tendrá su inauguración en esta capital.

Entre los desafíos que enfrenta la obra, la falta de planos actualizados y completos, y estructuras que tenían más de medio siglo sin mantenerse.

Seis de la mañana y no cabe un vehículo más en el estacionamiento de la Terminal 2 del principal aeropuerto del país.

A esa misma hora, en la Terminal 1, las obras en el pasillo ambulatorio se enciman con las áreas donde documentan los pasajeros. Aquí se está cambiando prácticamente todo: estructuras, desagües, pisos, techos.

14 años sin mantenimiento mayor y sin adaptaciones pasaron factura a las instalaciones y el mundial de futbol aceleró el cobro.

A cuatro meses de que ruede el balón, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México obreros, tripulaciones y viajeros conviven entre materiales, tapiales y miles de señales que indican que ahí hay una construcción en desarrollo.

Al respecto Juan José Padilla Olmos, director general del AICM, indicó:

Queremos para marzo, 31 de marzo, que el pasajero tenga el menor número de molestias para que en la Semana Santa, que es la primera semana de abril, el pasajero ya tenga un aeropuerto confortable y prácticamente sin molestias

Los trabajos de remodelación comenzaron en mayo de 2025. Hoy, el avance de obra es del 40% y para el arranque del Mundial, en junio, será del 80. Lo que quede pendiente se concluirá pasado el campeonato.

Video: A 4 Meses del Inicio del Mundial, Trabajan a Marchas Forzadas para Dejar a Punto el AICM

Pero ¿Por qué el retraso? El director del aeropuerto lo atribuye a imprevistos, es decir, a una larga lista de desperfectos ocultos, errores originales de diseño y espacios ociosos que se encontraron.

En un espacio de la Terminal 1 donde había tres bandas de entrega de equipaje, las columnas que soportan la estructura no cumplían con las normas de construcción vigentes, pues se instalaron antes del sismo de 1985. Tuvieron que cambiarse. Y los desagües de ese mismo lugar ya no eran funcionales porque se construyeron en la década de los 50, tuvieron que clausurarse.

Solo esas dos intervenciones retrasaron 3 meses la remodelación general.

“Desafortunadamente, la falta de los planos de todo el aeropuerto en cuanto a drenajes, el sistema contra incendio, aires acondicionados, el sistema hidroneumático, sigue habiendo muchos imprevistos”, señaló Padilla Olmos.

¿Qué estará listo para antes del arranque del Mundial?

Estacionamientos. Los 6 pisos de la Terminal 2 funcionando, más 580 cajones que se construirán alrededor de la glorieta de entrada.

Los 6 pisos de la Terminal 2 funcionando, más 580 cajones que se construirán alrededor de la glorieta de entrada. Capacidad triplicada en las áreas de migración de las dos terminales donde se instalan un total de 40 módulos electrónicos y 40 módulos físicos.

de las dos terminales donde se instalan un total de 40 módulos electrónicos y 40 módulos físicos. 63 salas de abordaje remodeladas y 28 mil metros cuadrados recuperados para los pasajeros, luego de que se reubicaron locales comerciales y se clausuraron bodegas y oficinas inútiles.

y 28 mil metros cuadrados recuperados para los pasajeros, luego de que se reubicaron locales comerciales y se clausuraron bodegas y oficinas inútiles. Y del lado aire, la construcción de tres calles de rodaje para que los aviones desalojen más rápido la pista y permitan que las operaciones fluyan conforme a reloj.

El 30 de abril se sabrá si el objetivo se alcanzó, ese día se suspenderán todos los trabajos en las dos terminales y el Aeropuerto Benito Juárez deberá estar listo para recibir entre mayo y julio a 4.5 millones de pasajeros mensuales entre delegaciones de FIFA, equipos de futbol y turistas atraídos por el balón.

Con información de Marco Silva y Fernando Guillén

