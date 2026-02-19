Chivas es la Base de la Selección Mexicana para el Partido ante Islandia
N+
En la nueva convocatoria de México, el entrenador Javier Aguirre incluyó a 7 jugadores del club Guadalajara
El entrenador Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados para el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana, que será ante Islandia el 25 de febrero. Llama la atención que incluyó a un buen número de futbolistas de Chivas.
Además de Raúl “Tala” Rangel y Armando “Hormiga” González, en la convocatoria se incluyó a los rojiblancos Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Llama la atención el llamado del defensa Diego Campillo.
Lista de Convocados Selección Mexicana Hoy: ¿A Quién Llamó Javier Aguirre para el México vs Islandia 2026?
Jugadores de la Selección Mexicana convocados para el partido amistoso contra Islandia:
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Richard Ledezma
- Jesús Garza
- Jesús Gallardo
- Víctor Guzmán
- Israel Reyes
- Everardo López
- Diego Campillo
- Erik Lira
- Carlos Rodríguez
- Erick Sánchez
- Marcel Ruiz
- Denzell García
- Brian Gutiérrez
- Alexis Gutiérrez
- Efraín Álvarez
- Roberto Alvarado
- Armando González
- Guillermo Martínez
El partido México vs Islandia se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas, en el Estadio Corregidora de Querétaro.
Además de Islandia, México enfrentará a las selecciones de Ghana, Portugal, Bélgica, Australia y Serbia en su camino hacia el Mundial, donde disputará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio por el Grupo A.
Tras jugar ante Sudáfrica, con la que también disputó el primer partido del Mundial 2010, México enfrentará a Corea del Sur y con el ganador de una de la repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.
"Espero no equivocarme en la elaboración de la lista, nadie está vetado, pero tampoco nadie tiene un lugar seguro, tenemos una población de 60 jugadores elegibles", apuntó Aguirre respecto a la convocatoria para el próximo Mundial.
Con información de N+
RGC