Inicio Deportes Chivas es la Base de la Selección Mexicana para el Partido ante Islandia 

Chivas es la Base de la Selección Mexicana para el Partido ante Islandia 

|

N+

-

En la nueva convocatoria de México, el entrenador Javier Aguirre incluyó a 7 jugadores del club Guadalajara

El entrenador Javier Aguirre sólo llamó a futbolistas de la Liga MX para el duelo contra Islandia.

El entrenador Javier Aguirre sólo llamó a futbolistas de la Liga MX para el duelo contra Islandia. Foto X: @miseleccionmx

COMPARTE:

El entrenador Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados para el próximo partido amistoso de la Selección Mexicana, que será ante Islandia el 25 de febrero. Llama la atención que incluyó a un buen número de futbolistas de Chivas.

Además de Raúl “Tala” Rangel y Armando “Hormiga” González, en la convocatoria se incluyó a los rojiblancos Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Llama la atención el llamado del defensa Diego Campillo.

Noticia relacionada:  ¿Cuándo Juegan Cruz Azul vs Chivas? Fecha y Cómo Ver el Partido de Jornada 7 de la Liga MX 2026

Lista de Convocados Selección Mexicana Hoy: ¿A Quién Llamó Javier Aguirre para el México vs Islandia 2026?

Jugadores de la Selección Mexicana convocados para el partido amistoso contra Islandia: 

  • Luis Ángel Malagón
  • Raúl Rangel
  • Carlos Acevedo
  • Richard Ledezma
  • Jesús Garza
  • Jesús Gallardo
  • Víctor Guzmán
  • Israel Reyes
  • Everardo López
  • Diego Campillo
  • Erik Lira
  • Carlos Rodríguez
  • Erick Sánchez
  • Marcel Ruiz
  • Denzell García
  • Brian Gutiérrez
  • Alexis Gutiérrez
  • Efraín Álvarez
  • Roberto Alvarado
  • Armando González
  • Guillermo Martínez

El partido México vs Islandia se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero a las 20:00 horas, en el Estadio Corregidora de Querétaro.

Además de Islandia, México enfrentará a las selecciones de Ghana, Portugal, Bélgica, Australia y Serbia en su camino hacia el Mundial, donde disputará el partido inaugural ante Sudáfrica el 11 de junio por el Grupo A.

Tras jugar ante Sudáfrica, con la que también ​disputó el primer partido del Mundial 2010, México enfrentará ‌a Corea del Sur y con el ganador de una de la repesca europea que disputarán las selecciones de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

"Espero no equivocarme en la elaboración de la lista, ‌nadie está vetado, ​pero tampoco nadie tiene un lugar seguro, tenemos una población ‌de 60 jugadores elegibles", apuntó Aguirre respecto a la convocatoria para el próximo Mundial.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

 

Selección MexicanaFutbol
Cargando...
Inicio Deportes Lista convocados seleccion mexicana hoy a quien llamo javier aguirre México vs islandia 2026