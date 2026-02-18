¿Cuándo Juegan Cruz Azul vs Chivas? Fecha y Cómo Ver el Partido de Jornada 7 de la Liga MX 2026

La Jornada 7 de la Liga MX 2026 tiene varios partidos de alto voltaje, pero el que más llama la atención es Cruz Azul vs Chivas. Se trata de un duelo en la cima, el líder general contra el segundo lugar de la tabla.

Aunque no estará en juego el liderato, porque el club Guadalajara le lleva 5 puntos de ventaja a La Máquina, sí habrá mucho más que el orgullo en juego. Y es que el Rebaño Sagrado lleva paso perfecto y los analistas se han encargado de señalar que no se ha enfrentado a rivales realmente peligrosos.

Si bien en la fecha anterior las Chivas vencieron 1-0 al América, lo cierto es que las Águilas no pasan por su mejor momento. Aunque fue un duelo parejo, el equipo que comanda Gabriel Milito mantuvo su condición de invicto.

Desde luego que Cruz Azul será una prueba más complicada para el Guadalajara, ya que el equipo celeste lleva una racha de 5 partidos sin perder: suma 1 empate y 4 victorias luego de caer en la jornada inaugural.

Con 18 unidades, las Chivas mandan en la tabla general. Son seguidas de cerca por el Cruz Azul (con 13 puntos), Pumas (12), Toluca (12) y Pachuca (11). Y aunque un tropieza no compromete su posición, el equipo tapatío no quiere ceder terreno.

Cruz Azul vs Chivas: ¿Cuándo y Cómo Ver el Partido de la Jornada 7 en la Liga MX 2026?

El partido Cruz Azul vs Chivas se llevará a cabo el sábado 21 de febrero a las 21:05 horas. La cita será en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, casa temporal de La Máquina celeste.

Si quieres ver el partido de manera gratuita puedes hacerlo a través del Canal 5. Si lo prefieres está la posibilidad de seguirlo a través de la señal de cable de TUDN o, en su caso, por la plataforma de streaming ViX.

El resto de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 se complementa de la siguiente manera:

Viernes 19 de febrero

Tigres vs Pachuca a las 19:00 horas

Puebla vs América a las 21:06 horas

Sábado 20 de febrero

Atlas vs San Luis a las 17:00 horas

León vs Santos a las 19:00 horas

Necaxa vs Tolucas a las 19:00 horas

Cruz Azul vs Chivas a las 21:05 horas

Xolos vs Mazatlán a las 23:00 horas

Domingo 21 de febrero

Pumas vs Monterrey a las 17:00 horas

Querétaro vs FC Juárez a las 19:00 horas

