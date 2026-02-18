Champions League Hoy: En Partidazo, Atlético de Madrid se Dejó Empatar por el Club Brujas

En un partidazo de ida y vuelta en el Estadio Jan Breydel, el Atlético de Madrid parecía tener todo bajo control en la primera parte, pero el Club Brujas reaccionó en el segundo periodo. Los colchoneros ganaban 2-0 cuando llegó la pausa del medio tiempo, sólo que se dejaron alcanzar.

El partido Brujas vs Atlético de Madrid emocionó de principio a fin. Con buen futbol, el Atleti pegó primero: a los 8 minutos de juego el delantero Julián Álvarez anotó el 1-0 gracias a un penalti bien cobrado.

Noticia relacionada: ¿Quién es Gianluca Prestianni, Señalado por Insultos Racistas contra Vinicius en la Champions?

Y en el 45 fue Ademola Lookman quien marcó el 2-0, para que el equipo dirigido por Diego Simeone se fuera a las regaderas con buenas sensaciones.

Champions League Hoy 18 de Febrero 2026: ¿Cómo quedó el Brujas vs Atlético de Madrid?

Sólo que el Club Brujas metió el acelerador en la parte complementaria, para acortar distancias en el minuto 51, con el 2-1 logrado por Raphael Onyedika.

Animados por el tanto del mediocampista nigeriano, el equipo local fue en busca del empate y lo consiguió diez minutos después, al 61’, por conducto de su delantero Nicolo Tresoldi.

Video: David Faitelson Habla sobre la Disputa entre FIFA y UEFA

Sólo que en el minuto 79 la mala suerte afectó al Brujas, cuando el defensa Joel Ordóñez mandó la pelota al fondo de su propia portería. El autogol puso 3-2 adelante al Atlético de Madrid.

Pero el Brujas no bajó los brazos y volvió a empatar: el 3-3 lo marcó Christos Tzolis a los 89 minutos del partido.

Ya no hubo más anotaciones en el partido Brujas vs Atlético de Madrid, pero la afición agradeció con aplausos el gran espectáculo que ambas escuadras ofrecieron a lo largo de 90 minutos. El boleto a octavos sigue en el aire y se definirá en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League 2026.

Resultados UEFA Champions League Hoy 18 de Febrero 2026: ¿Cómo Quedaron los Partidos de Ida de Playoffs?

A continuación, todos los resultados de los partidos de ida de los playoffs de la Champions League 2026:

Club Brujas 3-3 Atlético de Madrid

Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen

Bodo Glimt 3-1 Inter de Milán

Qarabag 1-6 Newcastle

Galatasaray 5-2 Juventus

Mónaco 2-3 París Saint-Germain

Benfica 0-1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

