Ya Hay Fecha y Sede para Floyd Mayweather Jr. vs Mike Tyson: ¿Cuándo y Dónde Será la Pelea?

Este lunes 16 de febrero trascendió que ya están acordadas las condiciones para la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Mike Tyson. Aunque no se han dado a conocer todos los detalles, se revelaron la fecha y el lugar.

Y no, en esta ocasión no será en Las Vegas, como se acostumbraba con los grandes espectáculos sobre el ring. Tampoco se llevará a cabo en Arabia Saudita, como ha ocurrido en fechas recientes con las peleas de título mundial.

Hay que señalar que la pelea de Floyd Mayweather Jr. vs Mike Tyson será de exhibición, debido a que ambos boxeadores están retirados. Además de la notoria diferencia de edad que hay entre ellos: Tyson tiene 59 años de edad y Floyd cuenta con 48 años.

De acuerdo con Mike Coppinger, experto de Ring Magazine, el combate entre ambos excampeones mundiales se llevará a cabo el 25 de abril del 2026 en la República Democrática del Congo.

Hay que recordar que en el Congo ya antes hubo una pelea de box que generó mucha expectativa: en 1974 se llevó a cabo la función “Rumble in the Jungle”: hasta ese país de África llegaron Muhammad Ali y George Foreman para subirse al ring y ofrecer una pelea que hoy se considera legendaria.

De allí que los promotores hayan elegido a la República Democrática del Congo como sede para la pelea de exhibición de Floyd Mayweather Jr. vs Mike Tyson: sería una versión moderna de “Rumble in the Jungle”. aunque sin títulos ni cinturones en juego.

Con información de N+

RGC