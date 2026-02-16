Girona vs Barcelona en Vivo Hoy: ¿Quién Ganó el Partido de la Jornada 24 en LaLiga 2026?

En la jornada 24 de la Liga española de futbol, este lunes 16 de febrero se llevó a cabo el partido Girona vs Barcelona. Los blaugranas llegaron en busca de los tres puntos que les garantizaran volver al liderato de la tabla general, ocupado temporalmente por el Real Madrid.

La lucha en la cima está muy cerrada: actualmente el Real Madrid es el líder con 60 unidades, por 58 del Barcelona, aunque con un partido más. De ahí que los blaugranas salieron convencidos de que necesitaban una victoria para no alejarse.

Barcelona era dueño de la pelota, ya que la mayor parte del tiempo se jugaba más en la media cancha del Girona. Sin embargo, los locales eran peligrosos a la contra, atacando por los costados para aprovechar que los carrileros blaugranas dejaban espacios.

Con Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal en el ataque, el Barca fue peligroso a lo largo de la primera media hora. Lamine tuvo un par de opciones, Raphinha otra y luego Fermín mandó riflazo apenas arriba del travesaño.

En el minuto 41 el Girona acarició el primer tanto: Tsygankov cobró un tiro libre directo que se fue apenas por arriba del travesaño cuando era notorio que el arquero Joan García no iba a llegar a desviar la pelota.

Y un minuto después respondió el Barcelona con un gran remate de puerta de Raphinha que se estrelló en la base del poste. Ya tendría que haberse inaugurado el marcador, sólo que la falta de puntería en ambas puertas era factor.

En la última jugada del primer tiempo, Dani Olmo fue derribado en el área local por el defensa Daley Blind. Penal inobjetable que señaló el silbante.

Lamine Yamal tomó el esférico para cobrar desde los once pasos, sólo que se pasó de colocación y lo estrelló en el poste derecho. Penal fallado por el delantero azulgrana y el marcador siguió sin moverse.

En la segunda parte no cambió la tónica del encuentro. El Barcelona adelantó líneas y tenía el control del esférico. Al minuto 46 Lamine Yamal lanzó el primer disparo de zurda, que fue contenido por la zaga local.

Fue en el minuto 59 que el Barcelona consiguió abrir el marcador: el zaguero Pau Cubarsí se sumó al ataque y mandó el 1-0 a las redes con un remate de cabeza potente.

Pero el gusto le duró poco a los blaugranas, porque el Girona igualó 1-1 a los 62 minutos: Thomas Lemar concluyó un contragolpe con un disparo sólido y colocado.

A partir del minuto 70 el Girona ofreció su mejor versión y si no se puso adelante fue porque el guardameta blaugrana Joan García atajó de manera increíble dos disparos que parecían goles cantados.

El 2-1 del Girona cayó a los 87 minutos, cuando Fran Beltrán disparó a puerta en medio de tres zagueros blaugranas y dejó como estatua al portero Joan García. Justo premio a un equipo que no dejó de atacar.

Luego de 90+7 minutos el árbitro hizo sonar su silbato para señalar que el duelo llegó a su fin. Dura derrota para el Barcelona.

Con información de N+

RGC