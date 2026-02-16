Logan Paul Rompe Récord al Vender la Carta Pokémon Más Cara de la Historia: ¿Cuánto Costó?

El fenómeno del coleccionismo de cartas alcanzó un nuevo hito este 16 de febrero de 2026, cuando el influencer, luchador de la WWE y creador de contenido Logan Paul vendió su ultra rara carta Pikachu Illustrator por una cifra histórica que redefine el mercado.

¿En cuánto vendió Logan Paul su carta de Pokémon?

La carta se vendió en una subasta organizada por Goldin Auctions y alcanzó un precio final de 16 millones 492 mil dólares, convirtiéndose no solo en la carta Pokémon más cara jamás vendida, sino también en la tarjeta coleccionable más costosa subastada en la historia.

Según los organizadores, la puja se extendió durante 42 días, con ofertas que escalaron hasta el monto final tras una intensa batalla entre coleccionistas. La venta fue acompañada por un adjudicador de Guinness World Records, que confirmó el nuevo récord mundial.

Una inversión millonaria con historia

Logan Paul había adquirido esta misma carta en 2021 por 5.275.000 dólares, cifra que en su momento también marcó un récord dentro del mercado de cartas Pokémon. La diferencia entre el precio de compra y el de venta supone una ganancia millonaria que ha llamado la atención incluso fuera del mundo del coleccionismo.

La carta Pikachu Illustrator es especialmente codiciada porque fue entregada como premio en un concurso de ilustración organizado en Japón a principios de los años 90, y se cree que solo existen unas pocas decenas en el mundo. El ejemplar vendido era el único conocido con una calificación perfecta de PSA 10, lo que maximiza su valor entre los coleccionistas.

Además, la subasta incluyó un collar incrustado de diamantes que Paul había usado en apariciones públicas, incluida su participación en WrestleMania 38, lo que convirtió el lote en un objeto aún más mediático y deseado.

