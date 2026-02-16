Susto en el Carnaval: Aldo De Nigris Sufre Aparatosa Caída, Esto Pasó en Mazatlán

El Carnaval de Mazatlán 2026 vivió un momento de tensión luego de que Aldo De Nigris sufriera una aparatosa caída durante su participación en uno de los eventos más esperados de la celebración.

El exfutbolista y figura pública formaba parte de las actividades del desfile cuando, ante la mirada de cientos de asistentes, perdió el equilibrio y terminó en el suelo. El incidente ocurrió en plena festividad, generando preocupación inmediata entre el público y los organizadores.

¿Buscan Chamba? Aldo de Nigris y Abelito Saenz Buscan Nuevo Proyecto

¿Cómo ocurrió la caída?

De acuerdo con los primeros reportes y videos difundidos en redes sociales, Aldo De Nigris interactuaba desde una estructura elevada cuando dio un paso en falso. Las imágenes muestran el momento exacto en que resbala y cae, provocando gritos de sorpresa entre los asistentes.

Elementos de apoyo y personal cercano acudieron rápidamente para auxiliarlo, mientras el evento continuaba bajo protocolos de seguridad.

¿Cómo se encuentra Aldo De Nigris?

Tras el incidente, trascendió que el exjugador fue atendido de inmediato para descartar lesiones de gravedad. Hasta el momento, no se han reportado daños mayores, aunque la caída fue lo suficientemente aparatosa como para generar inquietud en redes sociales.

Usuarios compartieron mensajes de apoyo y destacaron que, pese al susto, la situación no pasó a mayores.

Reacciones en redes

El momento no tardó en viralizarse. En plataformas como X e Instagram comenzaron a circular clips del accidente, acompañados de mensajes que iban desde la preocupación hasta el asombro por la magnitud de la caída.

El Carnaval de Mazatlán continúa con su agenda de actividades, aunque el incidente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

