Pulp Anuncia Concierto en México: Dónde, Cuándo y Fechas de Preventa

El anuncio que miles de fans estaban esperando finalmente llegó. Pulp confirmó su regreso a México con un concierto en la Ciudad de México que promete ser una noche cargada de nostalgia, britpop y clásicos noventeros.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Pulp en México?

La banda británica se presentará el próximo 2 de junio en el Palacio de los Deportes.

El show forma parte de su actual gira internacional y marca un esperado reencuentro con el público mexicano, que por años ha mantenido viva la euforia por temas como “Common People”, “Disco 2000” y “Babies”.

¿Se Acabó la Rivalidad? Noel Gallagher Elogia a Su Hermano Liam luego de Reunión de Oasis

¿Cuándo es la venta de boletos?

La venta general comenzará el 20 de febrero, a través de las plataformas oficiales de boletaje y en taquillas del recinto.

Hasta el momento no se han anunciado detalles sobre preventas bancarias, por lo que se recomienda estar atentos a los canales oficiales para cualquier actualización.

Pulp y el legado del britpop

Formada en Sheffield, Inglaterra, Pulp se convirtió en una de las bandas clave del movimiento britpop en los años 90, junto a agrupaciones como Oasis y Blur. Su álbum Different Class es considerado un clásico del género y consolidó a Jarvis Cocker como una de las voces más icónicas de su generación.

El regreso de Pulp a México no solo es una cita obligada para quienes vivieron la era dorada del britpop, sino también para nuevas generaciones que han redescubierto su música en plataformas digitales.

