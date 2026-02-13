Alexander Acha Desata Polémica al Criticar a Bad Bunny: Su Música Es "Instinto y Calentura"

El cantante mexicano Alexander Acha se ha convertido en centro de una polémica en redes tras cuestionar tanto el contenido lírico como el enfoque cultural de la música de Bad Bunny, uno de los artistas urbanos más influyentes de la actualidad.

En una entrevista reciente con el locutor Jessie Cervantes, Acha, hijo del famoso cantante Emmanuel, abordó el tema tras la histórica participación de Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl LX, evento que ha sido ampliamente celebrado por su representación de la cultura latina en el espectáculo global.

Alexander Acha Estrena en Despierta su Nuevo Sencillo ‘Será Porque Te Amo’

Acha reconoce el show del medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny, pero...

Aunque Acha reconoció aspectos positivos de la presentación del puertorriqueño, como el mensaje de unidad al mencionar a todos los países de América y la producción visual del espectáculo, su postura personal sobre la música de Benito fue tajante.

“No siento amor en sus canciones, siento instinto y calentura”, expresó el también compositor, al referirse al contenido de las letras del artista urbano, y agregó que no entiende su concepto del amor.

Alexander Acha criticó que los artistas usen plataformas como agenda política

Para Acha, las letras de Bad Bunny describen más bien el goce de la fiesta y los placeres que una expresión profunda de amor, lo que según él refleja una diferencia marcada con lo que él considera música con mensaje emocional o romántico.

Además de sus comentarios sobre el contenido lírico, el cantante mexicano fue crítico respecto a que artistas utilicen sus plataformas para temas políticos o sociales.

“Estoy hasta el copete de que usen las plataformas de los artistas como agenda política… de entrada, no somos políticos”, afirmó, aludiendo a su percepción de que eventos como los Grammy o espectáculos masivos deberían centrarse exclusivamente en la música.

Las declaraciones de Acha han generado reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios defienden su derecho a expresar una opinión personal sobre preferencias musicales, otros han cuestionado su postura y han señalado que reducir la música de Bad Bunny a un simple mensaje de “instinto” omite la diversidad temática presente en el repertorio del artista urbano.

Pese a la controversia, Acha enfatizó que su crítica se enmarca en su gusto personal y aclaró que, aunque no es fan del estilo de Bad Bunny reconoce su labor como artista.

