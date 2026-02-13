Pepe Aguilar Aclara Situación Luego de Ataque en Zona Cercana a su Casa en Zacatecas
El cantante emitió un comunicado aclarando que su familia está bien, y que él se encuentra en la Ciudad de México
La noche de este jueves 12 de febrero de 2026, el cantante Pepe Aguilar emitió un comunicado para aclarar la situación luego de una agresión en contra de las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas registrada en una zona cercana a su casa y al rancho de su hija en Zacatecas.
Precisó que él y su familia se encuentran bien.
Yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien
Señaló que en la zona cercana al rancho de su hija se lleva a cabo un operativo como lo precisó el secretario de Gobierno de Zacatecas.
En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el secretario de Gobierno del Estado en su comunicado oficial
Indicó que “esa es la situación real que se vive en este momento”.
Explicó que como muchos zacatecanos les tocó vivir ese momento difícil y deseó que la paz regrese pronto a su estado.
Como muchos zacatecanos hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas
