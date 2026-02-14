De Anahí a Galilea Montijo: Famosos Celebran San Valentín 2026 con Románticos Mensajes

El amor se apoderó de las redes sociales este 14 de febrero 2026 y los famosos no dejaron pasar la oportunidad para gritarlo a los cuatro vientos. Instagram se convirtió en el escenario perfecto para compartir palabras llenas de sentimiento, complicidad y gratitud hacia sus parejas. Entre fotografías abrazados, ramos de rosas y recuerdos de momentos especiales, las celebridades demostraron que el romance también se vive en el mundo digital. Aquí te contamos lo que publicaron.

¿Cómo celebraron los famosos mexicanos San Valentín 2026?

Eugenio Derbez

El actor enterneció a sus seguidores con una frase sencilla pero poderosa dedicada a su esposa, Alessandra Rosaldo: “Contigo, no importa el día. Siempre es Valentine’s Day”. Un mensaje breve, pero cargado de significado, que reafirma la complicidad y el cariño que comparten.

Angelique Boyer

La actriz se lució con una de las dedicatorias más profundas y poéticas del día, dirigida a su pareja, Sebastián Rulli.

Galilea Montijo

Siempre cercana con su público, compartió un mensaje corto pero lleno de cariño: “Mi Valentín de todos los días”. Una frase que demuestra que para ella el amor se celebra constantemente.

Anahí

La cantante publicó una fotografía junto a su esposo, Manuel Velasco, acompañada de un enorme ramo de rosas que robó miradas en redes sociales. La imagen habló por sí sola: complicidad, elegancia y una celebración llena de romanticismo.

