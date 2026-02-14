Muere la Actriz de Doblaje Dolores Muñoz Ledo: ¿Qué le Pasó a Interprete de Chip y Dale?

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la muerte de Dolores Muñoz Ledo Ortega “Marcela Septien”, a los 107 años de edad.

En el mensaje sobre la muerte de la actriz, la ANDA mandó condolencias a familiares y amistades de Dolores Muñoz Ledo Ortega en este momento tan complicado.

¿Quién fue Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Dolores Muñoz Ledo Ortega tuvo una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento y será recordada por realizar doblaje en México y en Nueva York.

En 1943, Metro Goldwyn Mayer contrató a varios actores mexicanos, incluida Dolores Muñoz Ledo Ortega, para los primeros doblajes.

Uno de los papeles por lo que Dolores Muñoz Ledo Ortega es identificada por ser la voz en español de la actriz sueca Signe Hasso en producciones como Dangerous Partners, The Seventh Cross y Assignment in Brittan.

Otros trabajos en cine por los que es recordada fueron sus participaciones en Rocky IV, Fuimos los sacrificados, Abbott y Costello: En Hollywood, El retrato de Dorian Gray, Su Alteza y el botones, Una gran dama, En la noche del pasado y María Antonieta.

Dolores Muñoz Ledo Ortega también incursionó en los dibujos animados, donde fue la voz de la "Chip" en "Chip y Dale al rescate"; "Sorceress" en "He-Man y los Amos del Universo"; "Amora" en "El Capitán Harlock"; y"Tía Lina" en "Robotech: La saga de Macross".

Asimismo, dobló las voces de varias actrices en las series "La clínica de la Selva Negra", "Los años dorados", "Patrulla extraterrestre", "Lucille" y participó en la exitosa radionovela.

Mientras que en el mundo de las radionovelas, Dolores Muñoz Ledo Ortega participó durante los años 60 en "Kalimán: El juego de la muerte".

¿De qué murió Dolores Muñoz Ledo Ortega?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte de la actriz de doblaje y radionovelas mexicanas.

Aunque tenía 107 años de edad, no fueron reportadas condiciones de salud adversas.

En redes sociales, usuarios han lamentado la muerte de la icónica actriz de doblaje.

