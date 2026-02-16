Integrantes de Morat Viven Momento de Tensión Tras Ser Atacados Presuntamente por un ‘Therian’

Un momento que comenzó como una jornada habitual de promoción se transformó en un episodio inesperado para la banda colombiana Morat este fin de semana en Buenos Aires.

Mientras salían de una entrevista con medios locales en la zona de Palermo, una joven que fue identificada por medios argentinos como “therian” se abalanzó hacia uno de los integrantes, lo que obligó a la intervención del equipo de seguridad y generó impacto en las plataformas digitales.

Grammy 2026: Bad Bunny Gana Álbum del Año, el Máximo Galardón de la Industria Musical

El incidente, que quedó registrado en video, ocurrió cuando los músicos caminaban por la calle tras saludar a fans y firmar autógrafos.

En las imágenes se ve cómo la joven corre hacia uno de los integrantes mientras es contenida por los guardias, lo que evitó que hubiera un contacto peligroso. Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni declaraciones oficiales por parte de la banda o sus representantes.

La banda colombiana Morat volvió a la ciudad después de siete meses y causó revuelo entre sus fans argentinos. Mientras se preparan para su próxima actuación en el Festival de Peñas de Villa María 2026 en Córdoba, aprovecharon su tiempo libre para recorrer la ciudad y disfrutar… pic.twitter.com/aQYIYOyFF2 — Telefe Noticias (@telefenoticias) February 13, 2026

¿Qué son los therians?

El término therian ha ganado presencia en redes sociales y en itutlars en los últimos días, después de episodios similares en varios países.

Los therians son personas que aseguran sentir una identificación interna, ya sea psicológica, espiritual o emocional, con una especie animal no humana, y en algunos casos adoptan comportamientos asociados a esa identidad.

No se trata de disfraces o un simple hobby, sino de una vivencia subjetiva de identidad que comparten miembros de esta subcultura, que también forma parte de fenómenos más amplios como el otherkin.

Esta identificación puede expresarse de diferentes maneras: desde actitudes y movimientos que imitan al animal hasta el uso de accesorios o comportamientos que reflejan esa conexión.

La palabra “therian” proviene de conceptos relacionados con la therianthropía, que históricamente describe la idea de humanos que se ven a sí mismos como animales o seres híbridos.

La difusión del video no solo mostró el momento de tensión, sino que también desató debates entre usuarios sobre los límites entre la admiración hacia figuras públicas y la seguridad personal en espacios públicos.

Algunos internautas cuestionaron el comportamiento de la joven, mientras que otros llamaron a evitar estigmatizaciones o a diferenciar entre subculturas juveniles y actos fuera de lugar.

Este hecho se suma a otros reportados en Argentina donde personas identificadas como therians han protagonizado situaciones fuera de lo común, lo que ha generado discusión mediática sobre este fenómeno y su presencia en espacios públicos.

