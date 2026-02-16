Muere Robert Duvall a los 95 Años: ¿De Qué Falleció el Legendario Actor?

El mundo del cine está de luto tras la muerte del legendario actor estadounidense Robert Duvall, quien falleció a los 95 años el 15 de febrero de 2026 en su casa, confirmó su familia.

Duvall, uno de los actores más respetados y versátiles de Hollywood, murió pacíficamente en su hogar, rodeado de sus seres queridos, según la publicación compartida por su esposa, Luciana Duvall, en redes sociales.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Hasta el momento, no se ha publicado un informe médico oficial que detalle las causas específicas de su fallecimiento. Las primeras informaciones periodísticas indican que su muerte ocurrió de forma natural y sin indicios de violencia o circunstancias inusuales.

Expertos y allegados señalan que a su edad avanzada, el cuerpo simplemente llegó al final de un ciclo, aunque las autoridades y su familia han preferido no revelar detalles sobre enfermedades o complicaciones concretas.

Una carrera icónica de siete décadas

Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California, consagró una carrera que abarcó más de siete décadas y dejó una huella imborrable en la historia del cine.

Fue nominado varias veces al Premio Óscar y ganó la estatuilla como mejor actor en 1984 por su trabajo en Tender Mercies. Participó en clásicos como El Padrino (1972) y Apocalypse Now (1979), consolidando un legado que lo coloca entre los grandes intérpretes de su generación.

Además de su labor frente a la cámara, también ejerció como director y productor, y su versatilidad le valió el respeto de colegas y críticos durante décadas.

Desde Hollywood hasta festivales internacionales, la noticia de su fallecimiento ha provocado una ola de homenajes. Compañeros de profesión, directores y fanáticos han recordado su “profunda humanidad” y su capacidad para dotar de verdad a cada personaje que interpretó.

Su partida se suma a la de otros grandes nombres legendarios del cine, marcando el final de una era cinematográfica que muchos consideran dorada.

