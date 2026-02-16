Gloria Trevi: La Primera Latina en Ser Portada de Playboy Nueva Zelanda

Gloria Trevi suma un nuevo hito en su carrera al convertirse en la primera cantante latinoamericana en protagonizar la portada internacional de la revista Playboy Nueva Zelanda en su edición febrero-marzo 2026.

La aparición de la mexicana, de 58 años, marca un momento histórico para la representación latina en medios globales y ha generado un amplio eco en plataformas digitales y medios de entretenimiento.

Gloria Trevi Demanda a Sergio Andrade por Abuso Sexual

¿Por qué eligieron a Gloria Trevi?

La revista, con distribución en Europa y otros mercados fuera de México, seleccionó a Trevi por su trayectoria musical, su impacto cultural y su capacidad de conectar con audiencias de distintas generaciones. Según la publicación, la sesión incluye una entrevista exclusiva y fotografías que exploran tanto su faceta artística como reflexiones personales.

En declaraciones a la revista, la cantante aseguró que aceptó el proyecto porque considera que Playboy ha dado un giro hacia un contenido más reflexivo:

“Me sentí muy cómoda participando en esta revista, que ahora tiene un enfoque mucho más intelectual. Me emociona tener la oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso también se trata la música”, afirmó Trevi.

La portada no solo celebra su presencia visual en una publicación de renombre internacional, sino que también representa una reivindicación de la diversidad y la amplitud de audiencias a las que han llegado artistas latinoamericanos. La elección de Trevi fue recibida con reacciones y comentarios en redes sociales, donde sus seguidores celebran su vigencia y su espíritu de reinvención.

Este logro ocurre en un momento especialmente activo para la artista. Además de este capítulo editorial, Trevi continúa con su agenda artística internacional, incluyendo presentaciones programadas, giras y una celebración en Los Ángeles que conmemorará tanto su cumpleaños como su carrera.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Gloria Trevi sigue consolidándose como una figura emblemática de la música latina.

