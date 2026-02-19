La Jornada 7 de la Liga MX 2026 inicia este viernes 19 de febrero con un par de duelos interesantes, aunque el plato fuerte es el encuentro entre Cruz Azul y Chivas que se jugará el sábado. Así que a continuación te damos los detalles que la fecha completa.

El partido Puebla vs América llama la atención por varias razones. La primera de ellas es el morbo: las Águilas vienen de caer con las Chivas el sábado anterior y han vuelto a generar críticas por su funcionamiento.

Los ojos están puestos en el equipo americanista, que luego de seis jornadas no ha logrado despegar y su futbol genera muchas dudas. Las Águilas están ubicadas en la posición 10 de la tabla general con apenas 8 unidades, luego de 2 triunfos, 2 empates e igual número de derrotas.

Y el Puebla está en similares condiciones: escalón 13, con 5 puntos. Así que un triunfo le bastará para alcanzar al América en unidades. Y dependiendo de los goles anotados, podría rebasar a los azulcremas en la tabla de posiciones. De ahí la relevancia del choque.

¿Cuándo Ver En Vivo el Partido Puebla vs América? Horario del Partido de la Jornada 7 de la Liga MX 2026

El partido Puebla vs América se llevará a cabo este viernes 20 de febrero a las 21:06 horas en el Estadio Cuauhtémoc de la capital poblana. Habrá que ver si ambos equipos pueden desplegar su mejor futbol en una cancha que ha sido señalada por el mal estado del césped.

Pero antes del encontronazo entre poblanos y azulcremas habrá acción en Nuevo León: el balón rodará en el Estadio Universitario de la UANL para el choque Tigres vs Pachuca, en punto de las 19:00 horas.

Fechas y horarios de todos los partidos de la Jornada 7 en la Liga MX 2026

A continuación los horarios de todos los partidos de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, que se juegan del viernes al domingo:

Viernes 19 de febrero

Tigres vs Pachuca a las 19:00 horas

Puebla vs América a las 21:06 horas

Sábado 20 de febrero

Atlas vs San Luis a las 17:00 horas

León vs Santos a las 19:00 horas

Necaxa vs Tolucas a las 19:00 horas

Cruz Azul vs Chivas a las 21:05 horas

Xolos vs Mazatlán a las 23:00 horas

Domingo 21 de febrero

Pumas vs Monterrey a las 17:00 horas

Querétaro vs FC Juárez a las 19:00 horas

Con información de N+

RGC