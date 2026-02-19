Reporte de Sarampión Hoy en México: Estados con Más Contagios y Muertes el 19 de Febrero 2026

Los casos de sarampión han aumentado en México. La Secretaría de Salud informó hoy jueves 19 de febrero que se confirmaron 10 mil 199 casos acumulados de sarampión en los 32 estados y 362 municipios del país. El martes 17 de febrero de 2026, se dieron a conocer 10 mil 085 casos, por lo que se incrementaron 114 casos más en las últimas horas, según cifras oficiales.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 468 casos

Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 237 casos

Y de 25 a 29 años con mil 144 casos

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 55. 22 casos por cada 100,000 habitantes

En la semana número siete de 2026, se han acumulado 581 casos probables y 13 casos confirmados.

Se descartaron 12 mil 13 casos y hay 4 mil 866 casos en estudio.



Mapa de Contagios de Sarampión en México

Contagios de sarampión reportados hoy 18 de febrero de 2025. Foto: SSA

La Secretaría de Salud difundió la lista completa de casos de sarampión confirmados acumulados entre el 2025 y 2026.

Chihuahua: 4 mil 508 casos

Jalisco: 2 mil 893 casos

Chiapas: 588 casos

Michoacán: 320 casos

Guerrero: 296 casos

Sinaloa: 259 casos

Ciudad de México: 283 casos

Sonora: 177 casos

Colima: 97 casos

Coahuila: 57 casos

Durango: 96 casos

Estado de México: 117 casos

Baja California: 37 casos

Morelos: 33 casos

Tabasco: 54 casos

Zacatecas: 22 casos

Nayarit: 37 casos

Querétaro: 27 casos

Puebla: 89 casos

Campeche: 14 casos

Oaxaca: 17 casos

Tamaulipas: 12 casos

San Luis Potosí: 11 casos

Tlaxcala: 23 casos

Baja California Sur: 9 casos

Hidalgo: 9 casos

Aguascalientes: 9 casos

Veracruz: 30 casos

Nuevo León: 26 casos

Yucatán: 9 casos

Guanajuato: 7 casos

En tanto, en lo que va de 2026: en Jalisco se informó de una muerte, en Michoacán hay otro fallecimiento, en Tlaxcala otra pérdida de la vida por la enfermedad, en la Ciudad de México se confirmó el primer deceso, un fallecimiento en Chiapas y otro más en Durango.

Muertes reportadas por sarampión en México. Foto: SSA

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 3 muertes

Durango, 2 muertes

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

CDMX, 1 muerte

Chiapas, 1 muerte

Las cifras son del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas.

Se disparan los casos en Jalisco

En Jalisco se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en febrero ya suman 2 mil 893 casos.

Edomex establece uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas

Para evitar la propagación del virus de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México estableció el uso obligatorio del cubrebocas en los planteles de todos los niveles escolares.

La medida aplica tanto para estudiantes como para directivos y profesores. Además, se recomienda mantener los salones ventilados, promover el lavado constante de manos y tener las áreas de mayor uso limpias, como pueden ser escritorios, mesas o utensilios de uso común.

Jornada gratis de vacunación contra sarampión en la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, habló sobre la jornada de vacunación contra el sarampión en la capital. En conferencia de prensa, dijo que su administración trabaja incansablemente para garantizar la aplicación de la vacuna a la mayor parte de la población, de manera universal y gratuita.

¿Cómo es la campaña de vacunación en CDMX?

Video. ¿Cuántas Personas Han Muerto por el Brote de Sarampión en México?

Autoridades de la Ciudad de México implementan una campaña masiva de vacunación a través de brigadas en módulos fijos e itinerantes. El personal de salud instaló 50 puestos estratégicos en parques, plazas y diversas estaciones del metro para acercar las vacunas a la ciudadanía.

Los módulos operarán desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, donde se aplican diariamente entre 200 y 300 vacunas.

CDMX prevé alcanzar en marzo inmunidad comunitaria contra el sarampión

El Gobierno de Ciudad de México anunció que más de 1 millón de personas han recibido la vacuna contra el sarampión, por lo que la capital mexicana prevé alcanzar la inmunidad comunitaria el próximo mes de marzo, esto ante el actual brote de la enfermedad que sufre el país.

Se explicó que el objetivo es alcanzar 95% de inmunidad comunitaria dentro de un mes, cuando calcula que más de 1.6 millones de personas se habrán vacunado contra el sarampión para prevenir los contagios.

