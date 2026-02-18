Inicio Estados Niña Desaparece Mientras Jugaba “Escondidas” con sus Primos en Yucatán; Así la Hallaron

Niña Desaparece Mientras Jugaba "Escondidas" con sus Primos en Yucatán; Así la Hallaron

La desaparición de una niña de 10 años mientras jugaba a las escondidas con sus primos provocó alerta en Tekax, Yucatán; así la encontraron

Niña Desaparece Mientras Jugaba “Escondidas” con sus Primos en Yucatán; Así la Hallaron

La menor fue reportada como desaparecida luego de que jugara escondidas con sus primos. Foto: Yucatán Independiente

El reporte de desaparición de una niña de 10 años de edad, quien estaba jugando a las “escondidas” con sus primos, causó alarma en la comunidad de Kancab en el municipio de Tekax, Yucatán.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia de la menor identificada como Silvia “N” llegó de la escuela alrededor del mediodía y se puso a jugar con otros niños. Sin embargo, los menores avisaron a su mamá que no la encontraban por ningún lado. 

La madre avisó a los vecinos y juntos comenzaron una intensa búsqueda por las inmediaciones. Asimismo, solicitaron el apoyo de la Policía Estatal. Así que los servicios de emergencia se reunieron con la familia de la niña para tener más información sobre su identidad para implementar un operativo más grande para localizarla.

Luego de esto, se implementaron retenes en las carreteras que cruzan por Kancab, Tekax, donde revisaron cada vehículo que transitaba por la zona. Además, llevaron a cabo una revisión de las cámaras particulares de los inmuebles para tratar de seguir el rastro de la pequeña Silvia, pero no encontraron nada.

Durante al menos tres horas, los cuerpos de rescate, vecinos y familiares, se dieron a la tarea de revisar cada rincón de la comunidad, menos en un sitio inimaginable; se llevaron una sorpresa. 

¿Cómo encontraron a la niña desaparecida en Tekax, Yucatán?

Un familiar de Silvia decidió buscar de nuevo en su vivienda y luego de una minuciosa inspección, encontró a la niña que habían estado buscando por horas. 

Silvia estaba dormida al interior de un ropero. Debido a que la encontraron bañada en sudor, pidieron ayuda a las autoridades, por lo que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica ante el temor de que tuviera un problema de salud derivado del encierro en el mueble.

Una vez que se recuperó, la niña que estaba desaparecida en Tekax relató a sus padres y autoridades que estaba jugando con sus primos a las escondidas, por lo que encontró el lugar perfecto: el ropero. No obstante, se quedó dormida y se olvidó por completo del juego.

El hallazgo de la menor sana y salva trajo alivio a toda la comunidad, debido a que en México son muchos los casos en los que menores desaparecen y sus familias viven un calvario para volver a verlos y en algunas ocasiones, los encuentran sin vida. 

