Explota Polvorín Cerca de Gasolinera en San Miguel Etla, Oaxaca; Fuego se Extiende a Inmuebles

Un polvorín explotó en San Miguel Etla, Oaxaca, lo que mantiene en alerta a las autoridades debido a que, el lugar de los hechos está cerca de una gasolinera; hay heridos.

Según los primeros reportes, el fuerte estallido se escuchó en diversas zonas, por lo que los pobladores de inmediato pidieron ayuda a las autoridades.

Noticia relacionada: Explosión de Polvorín Clandestino Deja Varios Heridos en Oaxaca; Tienen Severas Quemaduras

En el inmueble ubicado en la calle Pinos, cerca de una gasolinera quedó envuelto en llamas y posteriormente se escucharon nuevos estallidos derivados de la pirotecnia que ahí se almacenaba.

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos momentos después de la explosión del polvorín en San Miguel Etla, Oaxaca. En las imágenes se observa la cadena de estallidos por los cohetones.

Además, desde la parte alta de la comunidad se puede ver cómo el fuego se extiende a los inmuebles aledaños.

También captaron el instante en el que una persona lesionada es llevada hasta la ambulancia para recibir atención médica debido a las graves quemaduras que presenta.

Video: ¿Qué Pasó Hoy en San Miguel Etla? Explosión de Pirotecnia Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Oaxaca

¿Cómo ocurrió la explosión del polvorín en San Miguel Etla, Oaxaca?

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez pidió a los vecinos permitir el libre paso de ambulancias, bomberos y otros vehículos de emergencia en la zona de Viguera.

Debido a un incidente registrado en la zona de Etla. Pedimos despejar vialidades y ceder el paso

Mientras que el Gobierno de Oaxaca informó que atienden la explosión de un polvorín ubicado en la calle Los Pinos en San Miguel, San Juan Bautista Guelache.

De manera preliminar, dejó el saldo de una persona lesionada y daños materiales

Asimismo indicó que el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) dio respuesta inmediata al reporte y se movilizaron al lugar ambulancias.

Trasladan a un masculino adulto que presenta quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo al Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso IMSS-Bienestar para su atención por parte de especialistas.

En tanto, en el lugar trabajan elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Oaxaca (HCBO), debido al incendio, el cual aseguran está controlado, no obstante, la emergencia continúa en la zona.

En estos momentos me encuentro coordinando a personal del Heroico Cuerpo de Bomberos en donde atendemos el servicio de explosión en la población de San Miguel Etla, dijo el director de la corporación , Jorge Arturo Rivas Fernández del Río

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el origen de la explosión del polvorín, por lo que se espera que una vez que el sitio sea seguro, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), comenzará con las investigaciones.

Historias recomendadas:

EPP