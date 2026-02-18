Hombre Mata a sus Abuelos por Meterlo a un Anexo en San Pedro Xalpa, Azcapotzalco

Dos adultos mayores fueron asesinados por su nieto que se escapó de un anexo en una vivienda de la colonia San Pedro Xalpa en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la calle Leopoldo Blakaller, cuando una familiar de las víctimas pidió ayuda a los servicios de emergencia.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a quienes les contó que cuando entró al domicilio encontró a los adultos mayores inconscientes y con diversas lesiones en el cuerpo.

Una vez que las autoridades intentaron brindar los primeros auxilios confirmaron que ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones. Por ello, acodordonaron la zona y solicitaron la presencia de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Los vecinos de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa salieron de sus viviendas conmocionados luego de enterarse del hallazgo de los cuerpos de los adultos mayores y ante la intensa movilización policiaca en la zona.

Información en desarrollo