¿Qué Pasó en Galerías Atizapán? Reportan Fuerte Incendio Cerca del Centro Comercial de Edomex

Un incendio cerca de Galerías Atizapán tiene en alerta a las autoridades, debido a que el fuego se ha extendido rápidamente en los alrededores de la plaza comercial ubicada en el Estado de México; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 15:00 horas, cuando el 911 recibió una llamada por una zona de pastizales en llamas. Por está razón, acudió el personal de emergencias para sofocarlas.

Sin embargo, el fuego se ha extendido rápidamente, por lo que las enormes columnas de humo son visibles desde varios puntosa, además, se trabaja para evitar que el fuego llegue a la zona habitacional localizada en los límites de la colonia Lomas de Atizapán y Alamedas.

Video: Reportan Fuerte Incendio cerca de Centro Comercial en Atizapán de Zaragoza, Edomex

¿Cómo ocurrió el incendio en Atizapán de Zaragoza?

En el lugar ya se encuentran bomberos y varias pipas de SAPASA con la finalidad de controlar las llamas, las cuales se expanden debido a que la vegetación del predio está seca, lo que propicia que la combustión sea rápida.

Se sabe que el incendio en Atizapán de Zaragoza no afecta las viviendas cercanas, así como a Galerías Atizapán, por lo que no se ha realizado una evacuación de personas de los inmuebles. Pero ojo, porque debido a la gran cantidad de gases tóxicos que se han desprendido por el incendio, piden a los ciudadanos a cerrar puertas, ventanas y colocar trapos húmedos.

En tanto, si presentan algún síntoma de intoxicación o malestar, llamen de inmediato a los servicios médicos. En entrevista con N+ el coordinador municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente de Atizapán, Héctor Elorriaga Mejía, hasta el momento tienen un 50% del control del incendio.

Llevamos un 50% de avance, estimo que lo podamos contener en unas tres cuatro horas con todas las medidas de seguridad, el único problema para la población, los humos, aseguró

Sin embargo, debido a que las unidades de rescate trabajan en el sitio, hay complicaciones viales en los alrededores. Las autoridades piden a la población no acercarse al lugar y ceder el paso a los vehículos de emergencia.

Lo que hacemos es tratar de controlarlo lo más rápido posible para evitar la inhalación de carbonos que al final de cuentas nos disparan el ozono, indicó

Hasta el momento se ha brindado atención médica a un trabajador, quien fue el primer respondiente para sofocar el fuego. Se sabe que presentó por problemas respiratorios y es valorado por personal de salud.

Uno de los elementos que empezó a combatir, lo sacamos, lo oxigenamos y ya está sin mayor problema, ya se retira a su servicio normal, aseguró el coordinador de PC y Bomberos de Atizapán

