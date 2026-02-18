Inicio Estado de México Balacera en Cuautitlán Izcalli: Asalto a Casa de Empeño Termina en Ataque Armado; Hay Un Muerto

Balacera en Cuautitlán Izcalli: Asalto a Casa de Empeño Termina en Ataque Armado; Hay Un Muerto

Una balacera en Cuautitlán Izcalli provocó pánico entre los habitantes de Cofradía de San Miguel, luego de un enfrentamiento entre policías y presuntos ladrones; hay un muerto

La balacera ocurrió después de un asalto a una casa de empeño en Cuautitlán Izcalli. Foto: Dossier Digital

Un asalto a una casa de empeño provocó una balacera en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; se reporta una persona sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los servicios de emergencia recibieron la alerta de un asalto a un establecimiento de empeño ubicado en la zona de Cofradía de San Miguel.

De inmediato, los elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar ubicado en la avenida Del Valle donde hallaron a los sujetos que mantenían amagados a los empleados de la casa de empeño.

Los sujetos abrieron fuego en contra de los oficiales y abordaron una motocicleta para huir con los objetos de valor. 

¿Cómo fue la balacera por asalto a una casa de empeño en Cuautitlán Izcalli?

Luego de que los sujetos abandonaron el sitio comenzó una persecución, la cual culminó calles adelante cuando los policías les dieron alcance y se registró un nuevo enfrentamiento armado.

Esto ocasionó que los presuntos ladrones resultaran con lesiones, uno de ellos, de aproximadamente 30 años de edad, murió en la zona debido a la gravedad de las heridas

En tanto, su cómplice de 25 años de edad recibió impactos de bala a la altura del abdomen, por lo que recibió atención médica y fue asegurado por las autoridades. Posteriormente, se desplegó un operativo en el que también participaron la Policía Estatal y Guardia Nacional (GN).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya investiga para esclarecer el caso; hasta el momento se desconoce si algún empleado resultó herido y de cuánto fue el monto de lo robado.

