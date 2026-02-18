Caso CCH Oriente: Fiscalía CDMX Busca a Hombre que Apuñaló a Estudiante y Abusó de Ella

El caso de abuso y agresión en el CCH Oriente es investigado por las autoridades capitalinas, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ya busca al sujeto que atacó a la alumna del plantel de la UNAM.

De acuerdo con los primeros reportes, María Fernanda “N”, presentó su denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales, entonces ya se abrió una carpeta de investigación para dar con el presunto responsable de la agresión y así poder girar una orden de aprehensión en su contra.

Luego de darse a conocer este caso de agresión en contra de una alumna, la comunidad estudiantil del CCH Oriente realizó una asamblea y posteriormente se informó que se irían a paro indefinido hasta que las autoridades educativas atendieran sus demandas.

Este miércoles el plantel informó los avances y temas que se han abordado durante las reuniones en las que participaron estudiantes, autoridades del plantel, personal del SPAMSU, Dirección General del CCH Oriente y la Defensoría.

Se abordaron temas de sumo interés para la comunidad del plantel como garantizar mecanismos de apoyo para que ningún alumno se vea afectado en sus estudios

También indicaron que en la mesa de diálogo se discutieron otros puntos de suma importancia para el CCH Oriente, tales como:

Protocolos de seguridad

Seguridad en los alrededores del plantel

Transparencia de recursos

Se avanzó en la solución de puntos del pliego petitorio para el beneficio de toda la comunidad, aseguraron las autoridades

¿Cómo fue la agresión en contra de la alumna del CCH Oriente de la UNAM?

María Fernanda narró a N+ cómo ocurrió la agresión de la que fue víctima el 13 de febrero en las inmediaciones del CCH Oriente, ubicado en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa.

La adolescente indicó que alrededor de las 18:30 horas llegaba al plantel por la Puerta 3, cuando fue interceptada por un sujeto.

Llegó un chavo, me quería quitar mi celular, mi mochila, y pues yo no me dejé y empezamos a forcejear. En el forcejeo me pegó, me agarró del cuello, me empezó a manosear el busto y los glúteos

María Fernanda contó que en medio de esas agresiones, el hombre también quiso quitarle el pantalón y como ella comenzó a gritar para pedir ayuda, la apuñaló.

Empecé a gritar y cuando grité me sacó una navaja y me navajeó el abdomen y parte del brazo

Luego del ataque el agresor huyó y la estudiante acudió a su escuela para pedir ayuda. En el plantel le brindaron atención médica en la enfermería, pero también presenció diversas irregularidades.

Me tenían en la enfermería y no sé si no querían que nadie me viera, pero cada que le llamaba a alguien, me decían ‘¿O le avisas o te curamos?’ Y pues no me dejaron ni salir de enfermería, intenté salir y me rodearon súper feo

La víctima indicó que las autoridades le solicitaron decir que “no pasó nada y que estaba bien”.

Me dijeron que si por favor podía decirle a la comunidad que no me pasó nada y que estaba bien, porque si no iba a haber un paro, incluso un abogado le dijo a mi papá que a mí me habían pagado como para dañarle la imagen a la escuela

